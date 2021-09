Lejos de la llamada "zona naranja", la que concentra la mayor cantidad de contagios y que básicamente está conformada por el Gran San Juan, en la periferia la situación es diferente. De hecho, desde la Zona Sanitaria IV del Ministerio de Salud Pública informaron que Ullum y Calingasta no han reportado nuevos casos en la última semana, una circunstancia que para los vecinos no es más que una consecuencia de un comportamiento responsable de los habitantes.

Walter Antuña, jefe de la Zona Sanitaria IV (abarca a Calingasta, Ullum, Zonda, Rivadavia y parte de Chimbas), informó que tanto Calingasta como Ullum no están sumando nuevos positivos. "En general en toda esta periferia estamos registrando pocos casos y en esos dos departamentos han sido 0 en los últimos días. También el porcentaje de positividad es bajo, no llega al 10%, y esto se traduce también en que tenemos menos internados y con menos gravedad. Es más, hoy en el hospital de Barreal no hay pacientes internados en el área Covid, lo que es una gran alegría", señaló Antuña, quien destacó el avance de la vacunación como uno de los pilares para ostentar este estatus.

En rigor, Calingasta y Ullum (y también Zonda) han sido los departamentos con mejor situación epidemiológica durante la pandemia. Y si bien la densidad demográfica es una circunstancia fundamental, el rol de los vecinos no ha sido menos importante, indicaron. "No creo que esto sea casualidad, sino que es una causalidad. Es parte de un trabajo en conjunto de toda la comunidad, que cumple al pie de la letra la normativa y los protocolos. El simple ejemplo es el uso de barbijo: acá todos los utilizamos al punto que uno se da cuenta cuando alguien no es del pueblo justamente porque se lo ve caminando sin cubrebocas. Entendimos desde un principio lo que había que hacer y lo seguimos haciendo, incluso pese a ser departamento turístico", indicó Luis González, prestador turístico en Barreal.

Burbuja. Como si fuera una burbuja pese a ser el lugar más elegido para hacer turismo, en Barreal hoy no hay ningún internado covid.

En Ullum, en tanto, la situación también es más que favorable. "Si bien somos un departamento chico, nos cuidamos mucho. Tenemos muy asumido el uso del barbijo y respetar el distanciamiento social, además desde el municipio hacen desinfecciones permanentes e inculcan mucho lo de cuidarnos. Creo que todos los ulluneros queremos mantener así al departamento", dijo Darío, un vecino. De acuerdo a lo que informaron desde Prensa de la Municipalidad de Ullum a lo largo de toda la pandemia en el departamento sólo han registrado 446 positivos, mientras que en este momento apenas hay 5 casos activos y en recuperación.



En Albardón

En un trabajo conjunto entre la Zona Sanitaria III y la Municipalidad de Albardón, en ese departamento comenzó a funcionar un Autovac, que se suma a los que ya vienen funcionando en Pocito, Capital o Chimbas. Está ubicado en el sector Norte del Parque Latinoamericano y se habilita de 8 a 13.

Ahora se puede circular hasta las 4

El Gobierno de San Juan, a través del Comité Covid-19, comunicó ayer las nuevas medidas que rigen en el marco de la pandemia de coronavirus y entre ellas se destaca la ampliación en el horario que está permitido circular. Así, la restricción en todo el territorio de la provincia es de lunes a domingo de 4 a 6, salvo personas exceptuadas.

Además, se mantiene el 70% como factor de ocupación para bares, restaurantes, comercios, shoppings o salas de eventos, en tanto que están habilitados de lunes a domingo de manera continua o discontinua.

Los locales gastronómicos o los clubes podrán abrir desde las 7 y recibir personas hasta las 3, mientras que a las 4 será cierre total.

Mujeres de 30 y 35 años, entre 5 víctimas

Dos mujeres de apenas 30 y 35 años fueron reportadas como fallecidas por covid en una dolorosa jornada que sumó cinco decesos. De acuerdo a Salud Pública, las víctimas más joven era de Santa Lucía y estaba internada en el hospital Rawson, mientras que allí también permanecía la mujer de 35 años, quien vivía en Capital. Las otras personas fallecidas eran un hombre de 76 años, una mujer de 66 y un hombre de 63. De esta manera, el total de decesos es de 1.146 sanjuaninos.

Por otro lado, fueron detectados 55 nuevos casos y el acumulado se eleva a 71.270 infectados en pandemia. Los pacientes con proceso infeccioso son 759 y en internación hay 121, de los cuales 72 están en área crítica.

Testeos: horarios en el Cantoni

El centro de testeo que funciona en el estadio Aldo Cantoni amplía sus días de atención y horarios, informaron desde Salud Pública. De esta manera, hoy funcionará de 8 a 17; mañana lo hará de 9 a 14 y desde el lunes y hasta el viernes estará abierto de 8 a 17.