Cuando anunciaron el regreso a clases presenciales, el sector docente pidió ser priorizado en la vacunación anti Covid para enfrentar las aulas, por lo que fueron incluidos entre los grupos estratégicos, como salud y fuerzas de seguridad. Pero llamativamente, en el Ministerio de Salud Pública salieron a pedirle a las maestras y los maestros convocados que usen el servicio disponible pues no están asistiendo a los centros de vacunación abiertos en toda la provincia, por lo tanto tienen estructura inactiva durante horas cuando podría destinarla a inocular otros grupos. "Están asistiendo a cuenta gotas. En Rawson, por ejemplo, que tenemos una población de docentes muy importante, hay días en los que apenas van 25 o 30 personas", graficó Marita Sosa, responsable del Programa de Inmunizaciones de Salud Pública.

Son más de 8.000 docentes de gestión pública incorporados a esta tanda de vacunación (por estas horas van a sumar a los de gestión privada), conformada por personal de Nivel Inicial, de Educación Especial, de jardines maternales, directivos de todos los niveles y docentes de 1ro, 2do y 3er grado. "Al principio hubo una convocatoria importante, especialmente en el Aldo Cantoni. Pero luego empezó a bajar y hoy tenemos los centros de vacunación abiertos durante horas y a los equipos de vacunadores esperando, con muy poca asistencia. Necesitamos cerrar grupos para empezar con otros y si seguimos esperándolos vamos a perder tiempo valioso", apuntó Sosa, quien ayer no pudo precisar cuál es el porcentaje que resta vacunar debido a la distribución de maestros que se hizo por departamento. Y es que en la planificación, los docentes deben vacunarse en los lugares donde ejercen sus cargos, mientras que en el medio hubo algunos que hicieron traslados y otros que tienen doble o triple carga horaria.

"Es importante que asistan; necesitamos cerrar grupos de vacunación para abrir otros". MARITA SOSA - Jefa Programa Inmunizaciones

En Salud Pública no encuentran explicación al fenómeno y no descartan que los docentes que faltan simplemente no desean inocularse (la vacuna contra el Covid no es obligatoria). De momento, decidieron recortar horas destinadas a este grupo y ampliar el horario para los adultos mayores de 70 y 80 años. Así, mientras que antes dejaban de vacunar a los abuelos a las 12,30 ó 13 para darle paso a los docentes, ahora resolvieron extender este horario hasta las 15 ó 16; por lo que luego esperan a los maestros hasta aproximadamente las 19,30.

Por otra parte, resta apenas un 7% para completar el grupo de salud, el que abrió la campaña en diciembre. Y por eso también le piden a estos poco más de 1.100 trabajadores del sector que vayan a vacunarse.

Jueves y sábado santos tendrán vacunación

En Semana Santa el jueves 1 y el sábado 3 de abril, en horario de 8 a 9, continuará la vacunación prevista por el Programa Provincial de Inmunizaciones. La intención es que más sanjuaninos sean vacunados por el Covid-19 y es por eso que estarán en funcionamiento los vacunatorios del estadio Aldo Cantoni, Polideportivo de la Escuela San Martín, Teatro Kummel, CUIM de la UNSJ en Rivadavia, Parque de Chimbas y Autovac de Pocito, para primeras y segundas dosis al personal de Salud.

También se comenzará la vacunación en domicilio destinada a los adultos mayores de 80 años con imposibilidad ambulatoria o de traslado, o con internación domiciliaria. Para ello se dispondrá de un equipo vacunador itinerante desde nivel central y un equipo vacunador por departamento del segundo anillo.

Esta actividad se realizará los días jueves 1 y sábado 3 de abril (el Viernes Santo no habrá vacunación), de 8 a 14, con la base de datos del registro de internación domiciliaria y de la inscripción mediante los formularios.

También continuarán los testeos en el estadio Aldo Cantoni los días jueves y sábado, de 8 a 15.

En cuanto a la situación epidemiológica local, anoche Salud Pública reportó 61 nuevos casos, para un total de 22.367. Hay sólo 1.692 personas con proceso infeccioso y los recuperados superaron la barrera de los 20 mil: ahora son 20.225.