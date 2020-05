El gobernador Sergio Uñac precisó ayer cómo sigue el aislamiento social obligatorio en la provincia y qué actividades se van a permitir a partir de una mayor apertura económica y de la movilidad de la gente. Ya había adelantado a este diario que abre todo el comercio -tanto el tradicional a cielo abierto, como los shoppings, con una circulación restringida por días y por terminación de números de DNI (ver infografía). La novedad es que además se agrega la administración pública, que avanzará en una liberación gradual y progresiva permitiendo el retorno a la actividad de un 40% de la planta de trabajadores. También confirmó la apertura de Emicar, para sacar el carnet de conducir; y además la familias podrán asistir a velorios, o ir al cementerio a visitar a sus difuntos. Uñac dijo que esta flexibilización es "un paso significativo", pero pidió no perder de vista que el aislamiento social preventivo y obligatorio continúa vigente.



Por el lado de los trabajadores de la administración pública, una porción comenzará a asistir de nuevo a sus puestos de trabajo el lunes próximo. Uñac dijo que se modificará el alcance de la licencia excepcional establecida por el Artículo 1¦ del Decreto Acuerdo N¦0010-2020, fijando que continuarán sin asistir solamente los agentes que tengan hijos de hasta 12 años, como también los que tengan alguna enfermedad de riesgo. El Secretario de la Gestión Pública, Andrés Rupcic, calculó que con esta flexibilización desde el lunes habrá 2.000 agentes en el Centro Cívico, es decir, el 40% de los 5.000 que normalmente se desempeñan. Será una prueba de fuego para ver si se garantiza el distanciamiento social, ya que algunas oficinas tenían más agentes que otras; además del funcionamiento de aspectos tales como el uso de ascensores, con no más de dos personas a la vez.



También se habilitará el funcionamiento de las agencias de Quiniela (que este diario ya había adelantado), Emicar para el otorgamiento de carnets de conducir personales y profesionales, y todas las empresas dedicadas a servicios de seguros, capitalización de ahorros y préstamos.



Mediante estrictos protocolos de prevención de seguridad, a partir de lunes se permitirá también la apertura de las salas velatorias, en horario de 8 a 20; y de cementerios, que estarán abiertos de 8 a 18, ambos de lunes a lunes. Con respecto al Culto, se iniciarán reuniones con diferentes líderes religiosos para establecer un protocolo para el futuro reinicio de la actividad en los templos, pero aún no se permitirán celebraciones ni reuniones. A las industrias que no abrieron se le permitirá retomar su actividad solamente cumpliendo el protocolo general para el sector establecido en el Protocolo y Reglamento Provincial Covid-19, sin necesidad de autorización previa de su protocolo particular por parte del Ministerio de Producción y el de Salud como era hasta ahora.





EL COMERCIO



Las personas cuyos DNI tengan terminación de 0, 1, 2, 3, y 4 podrán realizar compras los días lunes, miércoles y viernes, y los que tengan terminación 5, 6, 7, 8 y 9 podrán hacerlo los días martes, jueves y sábados. Los comercios a cielo abierto abrirán sólo 6 horas, de 10 a 16, mientras que los shoppings solo atenderán 8 horas, entre las 12 y 20, ambos de lunes a sábado. "Los domingos todos los comercios deberán permanecer cerrados", dijo Uñac, y alertó que los comerciantes serán sancionados si atienden a personas no habilitadas para asistir, o si no cumplen con las medidas establecidas en los protocolos de prevención. El secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, explicó que por incumplimiento a normativas de emergencia sanitaria, de acuerdo al articulo 162 del Código de Faltas pueden establecerse clausuras y multas de hasta $150 mil. Sólo podrán ir a comprar a estos lugares personas de entre 18 años y 60 años, sin excepción.





PASOS FRONTERIZOS



Las únicas rutas de ingreso a la provincia con estatus de corredor sanitario son: San Carlos en la ruta Nacional 40 hacia Mendoza, El Encón en la ruta Nacional 20 hacia San Luis y Marayes en la ruta Nacional 141 y ruta Provincial 150 hacia La Rioja. El resto de ingresos a la provincia son considerados paso limítrofe no habilitado como corredor sanitario seguro, y la persona que circule deberá pagar el gasto de desinfección de movilidades -que oscilan entre $20 mil y $50 mil-, el operativo de traslado hacia la capital, y los gastos de hospedajes para realizar la cuarentena de 14 días.



"Si nos relajamos, la situación sanitaria puede cambiar, corriendo el riesgo de que la provincia tenga virus circulante y volver a la cuarentena total".





"Debemos permanecer en los hogares el mayor tiempo posible. No está permitido circular fuera de los horarios establecidos y fines permitidos".





"Hoy la única vacuna conocida es la responsabilidad que se potencia con la suma de los aportes individuales, como respetar el distanciamiento social".