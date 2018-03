Multitud. Unas 2.000 personas marcharon ayer en San Juan, en el marco del 2do Paro Internacional de la Mujer. La marcha se realizó por calles del microcentro capitalino, entre las plazas 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen.

Alrededor de 2.000 personas participaron de la marcha y acto central en San Juan por el Día Internacional de la Mujer, que comenzó en la Plaza 25 de Mayo y culminó en la Hipólito Yrigoyen, en la que agrupaciones políticas de izquierda fueron las más visibles, por el tamaño de sus pancartas y por ir repartiendo folletos y panfletos, donde resumían los reclamos principales.



Básicamente, apuntaban a la igualdad de los derechos, a la legalización del aborto y a la erradicación de la violencia de género.



En la columna de más de 4 cuadras de extensión, las banderas de MST, Partido Comunista, Izquierda Socialista y Partido Obrero eran las más notorias, aunque también se apreciaron de sindicatos como ATE y ADICUS, entre otros. La primera de todas, del movimiento "Ni una Menos" llevaba como inscripción "Basta de ajustes, despidos, precarización", resaltando la desigualdad laboral. Desde Mendoza y Mitre, a las 19.30, comenzó la movilización. Rodearon la plaza 25 de mayo y en General Acha e Ignacio de la Roza, con brocha y pintura blanca, inscribieron sobre el pavimento el pedido de legalización del aborto. La marcha fue por Central, hasta Rioja, Libertador, Mendoza y de ahí hasta la plaza Hipólito Yrigoyen, en un recorrido que logró la atención de los peatones, al punto que se detenían un momento a apreciar la manifestación.



La multitud arribó a la plaza de destino y la loma se colmó con los manifestantes, para escuchar primero un repaso histórico del movimiento feminista y luego un manifiesto, leído por 3 locutoras que fueron leyendo el manifiesto en el que primero se hizo hincapié en la precarización del trabajo de las mujeres y apuntó al gobierno nacional y sus aliados provinciales, "que impone reformas que atropellan conquistas que son históricas de los trabajadores".



La exigencia de "educación sexual laica con perspectiva de género para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito en el hospital para no morir", despertó la primera gran ovación del auditorio. Y denunciaron al gobierno provincial y a la Justicia de "bloquear sistemáticamente el aborto no punible, en cumplimiento al fallo de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación". Luego, el machismo, violencia de género y misoginia que lleva a la muerte de mujeres fue el tercer punto principal que se llevó su reconocimiento, en un espontáneo aplauso. Así, exigieron que se aplique la ley 26.485, que apunta a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Expectantes. Los manifestantes se sentaron sobre la loma de la "plaza de la joroba" mientras se leyó un repaso histórico del feminismo, el manifiesto de las causas del paro y luego se realizaron expresiones artísticas.

En lo que va del año, en Argentina se comete un acto de femicidio cada 30 horas.

Derechos laborales

Entre las cifras que expresaron en los discursos para mostrar la desigualdad laboral, las manifestantes recordaron que en Argentina las mujeres cobran en promedio un 27% menos que los varones, al momento de realizar las mismas tareas. Y en América Latina, el 59% de las mujeres trabajadoras tienen empleos informales.

También se habló de la identidad de género

Otro reclamo apuntó a "la implementación plena de la ley de identidad de género. Acceso real al derecho a la salud integral y respeto a la propia identidad. Por la protección a las infancias trans, por una vida libre de violencia, acceso a las escuelas y a los centros de salud. Exigimos la aprobación de ley de reparación histórica para trans y travestis".

Testimonios

ROSA AMIN

Me sumo a la marcha por una comunicación no sexista. El femicidio es el acto extremo de una violencia que empieza antes, como usar el cuerpo de la mujer para vender productos.

ANA GARCÍA

Fui víctima de violencia de género y es la primera vez que me animo a sumarme a una marcha así. Rescato que es una manifestación pacífica y no significa estar contra los hombres.

VICTORIA MAZUELOS

Abogamos por la despenalización del aborto, la igualdad salarial y fundamentalmente, por "Ni Una Menos". Me llamó la cantidad de femicidios en los últimos días.

ALICIA RODAS

En provincias pacatas como ésta no se enseña la verdadera educación sexual. Es por eso que también debe existir un aborto legal, seguro y gratuito. Son causas justificables.

CAROLINA RUSSO

En cada marcha se ve más gente y eso nos da más fuerzas para seguir concientizando por la violencia de género y por lograr que haya aborto legal, seguro y gratuito.