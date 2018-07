Con cuidado. Los documentos que hay sobre Sarmiento, entre otros personajes de la historia, son tratados con cuidados extremos en el Archivo.

El 5 de julio del año pasado, la Policía de Córdoba realizó un allanamiento y encontró un tesoro incalculable. Entre imágenes religiosas antiquísimas y huesos de animales hallaron un documento en el que se nombra a Domingo Faustino Sarmiento como "Gobernador Constitucional" de San Juan, en 1862, y que tiene la firma del Maestro de América. Después de algunas idas y vueltas comprobaron que el documento es original. Es por eso que en el Ministerio de Gobierno ya preparan la repatriación del acta, que llegará a San Juan en agosto. Desde el Archivo Histórico comentaron que para traer ese documento hasta la provincia realizarán un complejo operativo de conservación.



A casi un año de ser recuperado, el documento llegará a San Juan a fines de agosto. La idea es que el operativo de repatriación se realice entre el 24 y el 27 de ese mes. Esto, para que el 28 de agosto, fecha que se celebra el Día Nacional del Archivero, el acta pueda ser expuesta.



En el Archivo trabajan sin parar para poder organizar el operativo. Gastón Reyna, el director de esta repartición, dijo que lo ideal sería traer el documento en avión para evitar que sea expuesto durante tantas horas al contacto con el ambiente. Ese punto del operativo aún no se define, pero lo que sí ya está seguro es cómo se protegerá el documento para evitar que se dañe.



Actualmente el documento está como fue hallado. Es decir, enmarcado. En ese mismo marco el documento viajará hasta San Juan. Especialistas del Archivo explicaron que el documento será envuelto en dos bolsas de polipropileno libre de ácido. Posteriormente se guardará en dos bolsas de friselina negra que permiten que no ingrese tierra ni luz. Una vez que haya sido envuelto en esas bolsas, se cubrirá el paquete con cartón maquetero y posteriormente con una bolsa de nailon aireado. Finalmente se lo meterá en una caja libre de ácidos. Explicaron que todos esos recaudos se toman para evitar que sufra algún tipo de daño ya que se habla de un acta que tiene 155 años y que es considerada un gran tesoro para la provincia. En ese contexto, explicaron que el documento en algún momento estuvo dentro del Archivo Provincial, pero no saben cómo ni cuándo fue extraído. "Cuando revisamos los libros descubrimos que faltaba un folio y justamente cuando comparamos las copias del libro con el documento hallado descubrimos que se trataba de un original y que estuvo archivado, pues tiene borrado el número de folio", explicó Reyna y dijo que una vez que el documento esté en San Juan verán si se puede o no sacar del cuadro en el que está.



El documento fue encuadrado por el traficante de obras de artes y tesoros históricos. Este procedimiento es muy diferente al que se aplica para la conservación de estos tesoros antiguos. Una vez que el documento llegue a la provincia dijeron que será guardado en el Archivo para que se aclimate a San Juan, pues creen que estuvo mucho tiempo en Córdoba que tiene un clima diferente al de acá. "Una vez que creamos conveniente empezaremos a ver si se puede sacar del cuadro", explicó Reyna pues existe la posibilidad de que el papel se haya pegado al vidrio por la humedad. Además, en la parte posterior del cuadro hay pedazos de papel que están pegados con cintex. "Tenemos que analizar si es posible sacarlo. No podemos hacer nada que nos haga romper el documento", agregó y dijo que en caso de que sea imposible despegarlo será guardado en una urna de manera definitiva y se dejará para el uso de investigación una copia del original. Mientras que en caso de ser rescatado de ese marco, el papel deberá ser restaurado, porque al parecer tiene hasta hongos.



La impo rtancia

"La cámara de la provincia sanciona con fuerza de ley. Artículo 1ro queda electo gobernador constitucional de la provincia el ciudadano Domingo Faustino Sarmiento. Artículo 2do desígnanse las 5 de la tarde de este día para la recepción del electo y artículo 3ro comuníquese al Poder Ejecutivo". Eso dice el documento que será repatriado y que es importante pues en San Juan sólo está el original de la ley que nombra a Sarmiento Gobernador Interino. Ese acta es del 9 de enero de 1862, mientras que la que está en manos de la Justicia de Córdoba es del 16 de febrero del mismo año, fecha en la que la Asamblea Legislativa nombró como gobernador constitucional al prócer sanjuanino.



Desde el Archivo explicaron que en una investigación que hicieron, cuando supieron del documento, encontraron un libro del historiador Horacio Videla, que en 1981 cita una copia de la ley. "Es decir que desde ese momento, al menos, ese acta no estaba en nuestras manos, pero qué pasó no podemos asegurarlo", explicó una de las historiadoras del Archivo y agregó que hasta el 2003 el Archivo Histórico no tenía las medidas de seguridad y conservación que tiene actualmente y que en esas condiciones cualquier documento podía desaparecer con facilidad.