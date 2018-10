Chimbas eligió a la nueva Reina departamental para la Fiesta Nacional del Sol. María Luz Gómez se convirtió en la primera candidata a la corona mayor de la provincia. En este contexto, la joven que tiene 19 años y practica artes marciales, habló con DIARIO DE CUYO.





- ¿Qué te gusta de las artes marciales?



- Me gusta porque lo puede practicar de la misma manera una mujer que un hombre, a pesar de que se piensa que es un deporte más masculino. Yo hago Aikido, un deporte muy bueno para las mujeres. Me gusta porque además se aprenden muchos valores que sirven para la vida en general.





- ¿Qué sentís cuando se estigmatiza a Chimbas?



- Es muy feo y eso en ocasiones te pone triste. Yo vivo en Chimbas desde que nací y estoy orgullosa de mi departamento. La inseguridad se vive en todos los lugares y no todos los chimberos son iguales. En Chimbas hay muchos habitantes y quizás por eso se cree que hay más inseguridad.







- ¿Qué le dirías a los sanjuaninos que temen ir a la Fiesta del Sol 2019 al predio de Chimbas?



- Va a ser una fiesta muy linda. Hay mucha organización y se está haciendo de todo para que el lugar quede hermoso. Yo recomiendo que la gente visite el predio de la Costanera.





- ¿Cómo ves a tu departamento y qué crees que necesita para mejorar?



- Para mí es hermoso. Tiene muchos atractivos que la mayoría de las personas no conoce y que de a poco se están haciendo populares. Creo que Chimbas va muy bien, en constante desarrollo. Hasta en las cuestiones de salud, que estaba un poco flojo, vamos hacia arriba.





- ¿Cómo hacen en tu casa para afrontar la crisis económica?



- Mi papá trabaja en una agencia de autos y mi mamá es ama de casa. En casa hacemos malabares para que el dinero alcance. Pero, mis papás siempre están apostando a buscar nuevas fuentes de ingreso y buscar ofertas para ahorrar.





- ¿Sufriste alguna vez bullying?



- Nunca pasé por algo así y tampoco conozco a nadie que le haya pasado. Creo que lo primero que tiene que hacer una persona que sufre esto, es avisarle a alguien cercano para que lo puedan ayudar.





- ¿Es buena la educación en San Juan?



- La educación está muy bien. En mi colegio hay varios profesores que son de la universidad y nos dan los mejores tips para que uno crezca. Están constantemente atentos a sus alumnos. Yo creo que la educación en la provincia es muy buena.





- ¿Pensás que se debe dictar educación sexual en las escuelas?



- La verdad que no estoy muy metida en ese tema y no sabría cómo responder.





- ¿Tuviste educación sexual en tu escuela?



- Sí, en sexto grado nos enseñaron sobre el desarrollo y el periodo de las nenas; y después en cuarto año tratamos los temas como las relaciones sexuales.





- ¿Te hubiera gustado que te enseñen más sobre educación sexual?



- Tuvimos muchas charlas y creo que fue completo.





- ¿Qué postura tenés ante el aborto?



- La verdad que no me gustaría responder, se da mucho para discusión. Aunque esté en contra o a favor siempre van a criticarnos y habrá algo malo para decir. Prefiero reservar mi opinión.





- ¿Usás mucho las redes sociales?



- No tanto, porque prefiero no estar tanto con el celular. Me gusta hacer deportes y tener contacto cara a cara con la gente. Las redes sociales te aíslan de la vida.



Datos personales

María Luz está cursando el último año del secundario. Es alumna del colegio Nuestra Señora de Andacollo. Dijo que gracias a un convenio que tiene su escuela con la universidad el año que viene estudiará Agronomía. Es la mayor de 2 hermanos y vive junto a sus papás. María Laura Albarracín, de 27 años fue electa Virreina.