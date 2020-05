Explicaciones. Los vecinos recibieron asesoramiento sobre la importancia de la higiene de los recipientes.

"Somos del Programa Provincial de Control de Vectores de Salud Pública y queríamos ver si tienen algún recipiente con agua que pueda ser un criadero de mosquitos". Con esta frase cerca de 25 personas recorren diferentes barrios del Gran San Juan para detectar dónde hay presencia de huevos del Aedes aegypti, con el objetivo de evitar que los casos de dengue sigan aumentando en San Juan. Casa por casa y en 5 minutos como máximo, dan consejos y sobre todo piden a la gente que tome conciencia sobre este virus. Dijeron que los floreros y los bebederos de los animales son los principales lugares donde encontraron criaderos de los mosquitos. Ayer recorrieron algunas zonas de Capital y DIARIO DE CUYO estuvo presente en el operativo.

Mientras la pandemia de coronavirus se roba gran parte de la atención, el dengue avanza a pasos agigantados. En este contexto, el Ministerio de Salud Pública comenzó con los recorridos por los barrios. Explicaron que empezaron a visitar las zonas cercanas a donde viven personas que posiblemente tengan esta enfermedad.

Las visitas son rápidas: 5 minutos como máximo. Primero el personal del Programa Provincial de Control de Vectores, que lleva una identificación y folletería que explica cuáles son los cuidados que se debe tomar, pide ingresar a las viviendas. Una vez dentro de las casas, acompañados por los propietarios revisan si hay floreros, baldes o tanques con agua y consultan cómo y cada cuánto se hace la higiene de esos recipientes. "Algunas personas tienen miedo de dejarnos entrar y otros quizás sienten vergüenza porque consideran que podemos juzgar el orden o la limpieza de sus casas. Nosotros tratamos que entiendan que sólo les vamos a enseñar el peligro que corren si tienen elementos donde puedan criarse las larvas", dijo Maximiliano Miranda, uno de los encargados de las patrullas que visitan las casas y explicó que si bien ellos también hacen desinfección de las zonas resaltó que ese trabajo es "paliativo". Dijo que lo más importante para combatir esta enfermedad es evitar los criaderos de los mosquitos y que por eso salieron a explicar eso casa por casa.

En los patios. Personal de Salud Pública ingresó a los patios de las casas para revisar los recipientes con agua.

Durante los recorridos, los floreros fueron el lugar donde más criaderos encontraron. Incluso, en algunas casas se puede observar a simple vista la cantidad de larvas que crecen dentro del agua, entre las raíces de las plantas. "Nunca había prestado atención a esto. La verdad que ya mismo limpio todos los floreros y ponemos las plantitas en tierra", dijo una vecina, que no quiso decir su nombre. Además del control de los posibles criaderos, desde Salud dijeron que durante el recorrido también consultan si algún integrante de la familia tuvo síntomas. Así fue que ayer, durante el recorrido en el que participó este medio, encontraron algunos nuevos casos sospechosos.

Contagio

Esta enfermedad es transmitida por el mosquito. El mosquito se contagia luego de picar a una persona infectada y luego se vuelve vector del dengue. Los principales síntomas son fiebre, erupciones en la piel, dolor de cabeza, molestias en los ojos, nauseas y vómitos persistentes. También puede aparecer dolor muscular en las extremidades.

Prevención

Desechar los recipientes que puedan tener agua, lavar los bebederos (con un cepillo) de las mascotas, floreros y otros recipientes, tapar tanques o recipientes que sí o sí deban contener agua son algunas de las medidas de prevención. Estas medidas son más importantes que la fumigación, porque evitan la proliferación de las larvas.

Desinfección. Este trabajo sólo se hace para matar los mosquitos adultos, pero no las larvas ni los huevos.





Trampas para detectar el Aedes aegypti



Desde el Ministerio de Salud dijeron que además de las visitas casas por casa y de las desinfecciones que realizan en las zonas donde hay casos sospechosos, también buscan combatir esta enfermedad con la colocación de "ovitrampas". Se trata de trampas (recipientes con agua colocados estratégicamente) en las que se busca huevos del Aedes aegypti para detectar si el mosquito circula o no por esa zona.

Si bien la colocación de las ovitrampas no es una estrategia nueva, desde la cartera dijeron que actualmente la están realizando con más frecuencia para ver si el mosquito llega a todos los departamentos de San Juan o no. Sergio Meli, uno de los referente del Programa Provincial de Control de Vectores de San Juan, dijo que estas ovitrampas son muy fáciles de fabricar (ver infografía) y explicó que con ellas controlan los lugares donde el Aedes aegypti puede vivir. "En los departamentos en los que no tenemos detectada la presencia de mosquitos adultos colocamos lo que se llama ovitrampas. Las podemos colocar en patios, estaciones de servicios, gomerías o cualquier otro lugar que tenga sombra y que puedan permanecer ocultas. Se revisan habitualmente cada 15 a 20 días. Los bajalenguas son etiquetados y analizados. Si hay huevos en el bajalengua es porque hay mosquito", explicó y dijo que actualmente hay ovitrampas colocadas en 25 de Mayo, Jáchal y Ullum, entre otros departamentos.