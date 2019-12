Pasión. La pesca deportiva creció sostenidamente los últimos años, convirtiéndose en un referente a nivel nacional de la captura de pejerreyes en los embalses ubicados en distintos puntos de la provincia.

Luego de un par de postergaciones para proteger el periodo de desove, desde hoy quedó habilitada la pesca deportiva en el dique Punta Negra, uno de los nuevos atractivos que tienen los amantes de este hobbie, que demuestran un crecimiento sostenido.



Si se tiene en cuenta la venta de permisos para pesca, el fenómeno sigue en franco aumento. En los primeros 10 meses de este año se vendieron 9.474 licencias, un 94% más que las 4.867 expedidas en el mismo tiempo de 2017. Ese año fue muy particular, porque fue la apertura de Punta Negra y se triplicaron los permisos, a comparación de un año antes solamente.



Desde la Dirección de Conservación y Áreas Protegidas de la secretaría de Ambiente de la Provincia, advirtieron de la obligatoriedad de adquirir esta licencia (la más económica cuesta 60 pesos y vale por un día), ya que se transformó en la principal causa de infracciones detectadas en el ámbito de la pesca. El 77% de las actas están relacionadas con este motivo. En el segundo puesto, con 16%, la infracción que se cometió fue la pesca fuera del horario permitido.

Hay una gran relación con los pescadores. Entre todos debemos cuidar los recursos. DARDO RECABARREN - Dir.de Conservación/Sec.Ambiente

Actualmente, salvo dos excepciones, están habilitados todos los sectores donde se puede practicar la pesca deportiva, que en San Juan tiene al pejerrey y a la trucha como sus máximos objetivos.



Todavía aguarda definiciones Cauquenes, ya que la Municipalidad de Jáchal necesita que le habilite acceso al perilago la Dirección de Recursos Energéticos, para poder generar las condiciones que anulen riesgo parala seguridad de los pescadores. además, por falta de agua, sigue la veda en Río Calingasta.

Reglamentación

Los lugares permitidos y sus normativas

*Río Los Patos, I: Desde su naciente hasta Las Hornillas. Con devolución obligatoria, sólo puede utilizarse carnada artificial con anzuelo simple, sin rebarba.



*Río Los Patos, II: Desde Las Hornillas hasta confluencia con el Río Castaño. Se puede capturar una trucha por día por pescador, menor a 30 centímetros.



*Río Blanco, I: Desde su naciente hasta el Paraje El Molle. Pesca con devolución obligatoria.



*Río Blanco, II: Desde el Paraje El Molle hasta Río Los Patos. Se pueden capturar tres truchas por día por pescador, no mayor a 30 centímetros. Sólo puede utilizarse carnada artificial.



*Río Calingasta: Desde su naciente hasta Río Los Patos. Está prohibida provisoriamente la pesca.



*Río Castaño: Desde su naciente hasta la confluencia con el Río Los Patos. Pesca con devolución obligatoria.



*Río San Juan, I: Desde su naciente hasta el Puente Pachaco. Se puede capturar una trucha no mayor a 30cms por día por pescador entre el 1 de octubre y el 1 de mayo. El resto del tiempo, devolución obligatoria.



*Río San Juan, II: Desde Puente Pachaco hasta Ullum. Devolución obligatoria todo el año.



*Arroyo Agua Negra: Desde su naciente hasta Guardia Vieja y todos sus afluentes. Devolución obligatoria.



*Río Jáchal: Desde vertedero de Cuesta del Viento hasta Dique Pachimoco. Devolución obligatoria.



*Diques Ullum y Cuesta del Viento: Para la pesca en estos cuerpos de agua se permite el empleo de una caña con no más de tres anzuelos por línea y la utilización de carnada natural muerta. Se permite la captura de hasta veinticinco ejemplares de pejerrey y una trucha arco iris por día por pescador; carpas y dientudos sin límite de capturas.



*Dique San Agustín: La pesca está permitida solamente los días viernes, sábados, domingos y feriados. Sólo se puede extraer hasta diez ejemplares de pejerrey. No se permite la pesca en embarcación.



*Dique Punta Negra: Se podrán sacrificar seis piezas de pejerrey y una trucha arco iris por día por pescador. Sólo se podrá utilizar una caña por pescador, con un máximo de dos anzuelos.

Licencias

9.474 Son los permisos de pesca que se vendieron en los primeros 10 meses del año.



Fueron 9.067 para un día (a 60 pesos cada uno), 139 semanales (252 pesos) y 269 anuales (1.000 pesos)