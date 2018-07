Nuevo portal urbano. Así lo definieron los proyectistas al puente peatonal que se instalará en Ignacio de la Roza y Las Heras, que unirá al centro Cívico con la plaza del Bicentenario.

La estructura principal ya está realizada y su tamaño impone respeto. El primero de cuatro puentes peatonales que se instalarán en San Juan anticipa que su aparición no pasará para nada desapercibida.



Se instalará en Ignacio de la Roza y Las Heras, "uniendo" a la Plaza del Bicentenario con el Centro Cívico y desde la Dirección de Arquitectura proyectan que en dos meses ya esté cumpliendo sus funciones.



Sus medidas argumentan la atención que recibirá. Son 60 metros de largo, por 6,5 de ancho y una altura de 7,5, a los que hay que sumarles los 6 de flecha con el pavimento, para que por debajo de él puedan transitar sin problemas toda clase de vehículos incluidos los colectivos de "doble piso".



Confeccionado básicamente en acero, se elabora la última parte de su estructura en una nave del predio industrial de Albardón y para transportarlo hasta el lugar donde cumplirá funciones, deberá ser separado en 4 módulos y nuevamente ensamblado en el lugar donde quedará definitivamente.



El gran desafío que significó su construcción comenzó en encontrar la cilindradora (la máquina necesaria para realizar la curvatura apropiada a los caños) y en los propios materiales, ya que determinados caños y perfiles debieron ser importados de Europa.



En tanto, ya comenzaron también las obras civiles para construir las rampas de acceso al puente, que fue definido como un "portal urbano". En el tiempo que resta, hay varias tareas por hacer aún. El piso será un entablonado de madera y el ancho habilitado para los peatones será aproximadamente de 4,5 metros. Habrá barandas vidriadas de protección y para que luzca también la construcción fuera del horario de luz solar, se diseñó una iluminación especial con todo el cableado soterrado. Turistas, amantes de las selfies y personas con ganas de caminar por la zona estarán de parabienes.



Para el director de Arquitectura, Marcelo Yornet, este nuevo conector marca la evolución de la ciudad. "Si bien habrá gente que le va a gustar y a otra que no, en los grandes movimientos siempre hay elementos que van contribuyendo al crecimiento de una ciudad".



Yornet aclaró que el semáforo de la esquina continuará contemplando al peatón que prefiera cruzar por la calle sin subir al puente y estimó que la gente que quiera caminar disfrutando la zona aprovechará muy bien la posibilidad que le brinda el puente. "No es solamente un punto de paso. Podés estar un rato, visualmente habrá una panorámica hacia la cordillera y otra al centro. Como espacio de transición es una propuesta muy interesante, como por ejemplo el puente de la mujer, en Puerto Madero, Buenos Aires".

Este puente peatonal, que le dará una nueva fisonomía a la zona, será el primero de 4 proyectados cuya finalidad es integrar edificios y espacios verdes. Los otros previstos se instalarán para vincular el Parque de Mayo con el Centro Cívico, con el Auditorio Juan Victoria y con el próximo Museo de Ciencias Naturales.



Jorge Deiana, secretario de Obra Pública de San Juan, anticipó también a fines del año pasado a este medio que "también está muy próximo a ser licitado el espacio Infinito por Descubrir y la Escuela de Cine que se construirá frente al complejo deportivo El Palomar. La idea es aprovechar de la mejor manera un gran núcleo que tiene los más diversos usos según el horario".

Protagonistas

MARCELO YORNET Director Arquitectura

"Realmente no es poca cosa, es un elemento urbano que va a ser muy impactante. El proyectista habla de un portal de acceso al sector más céntrico de la capital. Por lo tanto tendrá un impacto visual en todo el entorno muy importante. Por otro lado, esperemos que se use para lo que se hizo, que es armar un recorrido entre la Plaza del Bicentenario, el Centro Cívico, el Parque de Mayo. Que no sea solamente un objeto visual".

LYDIA RIZZETTO Inspectora

"Como arquitecta, presumo que va a llamar la atención este portal urbano, como también se le ha llamado, por la envergadura que tiene. Estará además al lado del edificio del Centro Cívico de San Juan, que es un edificio institucional muy importante para la provincia.



Este puente será algo llamativo para la provincia. Será una vía de transición para una zona de gran paseo que se forma, con la Plaza del Bicentenario y el teatro".

AGUSTÍN SZPRYNGER Ingeniero

"Como encargado de realizar esta estructura es un gran desafío, más que nada por las dimensiones y la complejidad del proyecto. Por ejemplo, algunos perfiles debieron importarse de Europa porque directamente no se fabrican en nuestro país. Pienso que no hay otra obra de estas características en la provincia de San Juan ya que es un puente de estructura metálica y en el lugar donde estará ubicado, será de gran impacto visual".