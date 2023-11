La quinta elección en la provincia mostró una postal diferente a las anteriores. Ayer, hubo filas de gente en las veredas de las escuelas, esperando que habilitaran la votación. Es que en esta ocasión los sanjuaninos eligieron ir a votar más temprano para evitar el congestionamiento que se generó en los comicios anteriores porque la mayoría prefirió hacerlo más tarde. Esto es lo que se vio en algunas instituciones educativas del Gran San Juan.

En las escuelas Fray Luis Beltrán y Albergue José Manuel Estrada, de Rawson, y en el Colegio Santo Tomás de Aquino, en Capital, se pudo ver filas de votantes antes de que el reloj diera las 8. Algunos lo hicieron para "desocuparse temprano", mientras que otros fue por ansiedad.

"Esta vez vine muy temprano a votar porque quiero que todo ya se termine rápido, sé que no tiene nada que ver que haya votado a las 8,15, pero es una sensación", dijo Marisa Ruarte que desde las 7,45 hizo fila fuera de la Escuela Fray Luis Beltrán.

En la Escuela Normal Sarmiento, en Capital, también se registró movimiento de votantes más temprano que en las elecciones anteriores. A las 8.45, las siete mesas habilitadas tenían al menos dos votantes, cuando en las otras ocasiones, a esa hora, sólo hubo concurrencia en un par de mesas.

En tanto que en la Universidad Católica de Cuyo, en Rivadavia, la afluencia de votantes arrancó desde las 8,30 y se mantuvo constante hasta las 10.30, cuando antes, el movimiento recién se empezó a notar después de las 9,30. "La verdad que esta vez la gente vino mucho más temprano a votar. Incluso hubo votantes que llegaron antes de que terminaran de habilitar las mesas. Y el tránsito es permanente. En la elección anterior todo estuvo muy tranquilo hasta media mañana", dijo José Miguel Ledesma, subprincipal del RIM 22.

Ayer, los votantes se sorprendieron porque no los dejaron entrar al cuarto oscuro con carteras o mochilas.

La misma situación se dio en la Escuela 14 de Febrero, en Rawson, donde a las 10 ya eran interminables las filas de personas esperando emitir su voto. Pero, contrario a cualquier suposición, la gente no tuvo que esperar más de 5 minutos para ingresar al cuarto oscuro. Es que como sólo eran dos los candidatos a presidentes, los votantes no demoraron más de 20 segundos en votar. "Todos es más ágil ahora, y esto contribuye con el buen humor de la gente que no debe esperar tanto para sufragar. Hasta ahora, el desarrollo de la elección es totalmente normal y con un clima de cordialidad entre todas", dijo Verónica García, una de las presidentas de mesa en esta institución.

A las 11.30, los votantes en la Escuela Carlos Pellegrini, en Santa Lucía, se podían contar con los dedos de las manos. En las 4 elecciones anteriores, a esa hora, se produjo un pico de electores, mientras que ayer el mayor movimiento de la mañana se registró entre las 8.30 y las 10.30, lo que sorprendió a algunos. "Quise venir a votar temprano porque anteriormente lo hice después de las 11 y tuve que hacer muchos minutos de fila. Me sorprendió que ahora que madrugué también tuve que una larga fila, aunque avanzó muy rápido. Ahora ya puedo volver a casa a tomarme unos mates y a planificar el almuerzo en familia", dijo Teresa Mestre.

Según precisó el secretario electoral, Edgardo Benítez, ayer en la provincia pasado el mediodía votó el 31,8% del padrón.

Algunos detalles extras de la jornada

Barbijo preventivo

Durante la elección de ayer se pudo ver a varias personas concurrir a votar usando barbijo.

Fueron tanto adultos mayores como jóvenes que quisieron protegerse del contagio de la bacteria streptococcus.

Por medio propio

Pese a las movilidades contratadas por los diferentes frentes políticos para el traslado gratuito de la gente a votar, la mayoría concurrió a las escuelas en sus propios medios, incluidas motos y bicicletas.

Apoyo motorizado

Durante toda la jornada electoral de ayer, efectivos del GAM (Grupo de Apoyo Motorizado) de la Policía de San Juan, recorrió las inmediaciones de las escuelas donde se votó para reforzar la seguridad.

Por inseguridad

En la Escuela Belín Sarmiento, en Rawson, los efectivos de la Policía que cumplían funciones

fuera del edificio le permitieron a la gente dejar las bicicletas dentro del mismo para evitar su robo mientras votaba.

Asistencia perfecta

Felix Martín Jara tiene 91 años y jamás dejó de participar en una elección. Ayer, tuvieron que acercarle al urna para que votara en la Escuela 14 de Febrero, porque ya le cuesta mucho caminar.

Custodia personal

Ayer, Antonio Ramos fue a votar con custodia personal. Lo acompañó "chamaco", el perro callejero que vive en el mismo barrio. El perro fue la atracción en la Escuela de Enología.