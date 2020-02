La segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol 2020 reunió a 70 mil personas, según datos del Ministerio de Turismo. Se trata de 5 mil personas más que las que asistieron en la noche de apertura.

Este miércoles, el Complejo Costanera estuvo colmado de diferentes géneros musicales. Los artistas centrales fueron Destino San Javier, El Loco Amato y Damas Gratis.

Los espectáculos en los cuatro escenarios comenzaron pasadas las 21 y no dejaron de convocar al público hasta altas horas de la madrugada.

En la segunda jornada en la FNS, el cuarteto llegó de la mano de Cristian “El Loco” Amato. Considerado como uno de los máximos exponentes del género popular el artista brindó una conferencia de prensa antes de subir al escenario. Habló sobre sus 20 años de trayectoria y la evolución que tuvo el cuarteto a lo largo de los últimos años. El ex Trulalá hizo explotar el escenario San Juan a puro cuarteto.

Para cerrar la noche del Escenario Mayor, subió la banda liderada por Pablo Lescano, Damas Gratis. Por supuesto no faltaron los clásicos como No te creas tan importante y Me vas a extrañar.

Por otra parte, en el Escenario del Sol el folclore fue el género estrella. Comenzó con El Chango Huaqueño y culminó con el show de Destino San Javier, que revivió los mejores éxitos de esta banda conformada por Franco Favini, Bruno y Paolo Ragoni.

Fuente: Ministerio de Turismo