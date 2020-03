La vacuna antigripal es una de las más esperadas todos los años, y esta vez es más requerida que nunca. En este contexto, el Ministerio de Salud salió a las calles de la provincia para vacunar a los mayores de 65 años, que forman parte del grupo de riesgo de la gripe y que son en el mundo los más afectados por el Covid-19. "Buenos días, venimos desde Salud Pública a colocar la vacuna antigripal. ¿Hay alguien mayor a 65 años?". Con esta frase, el personal de las diferentes Zonas Sanitarias y de los municipios se presenta en las casas para inmunizar a los adultos mayores, a quienes hacen salir a la vereda para vacunarlos en menos de 5 minutos. "Después seguiremos con el resto de los grupos de riesgo", dijo Marita Sosa, la jefa del Vacunatorio Central, y comentó que tardarán entre dos y tres semanas en vacunar a todos los mayores. Además de colocar la antigripal, el personal de Salud también colocó dosis de la vacuna contra la neumonía a este grupo etario.

Con conservadoras, bolsos cargados de algodón, alcohol y cintas, trabajadores de los centros de salud se adueñaron de las calles. Caminaron kilómetros y así comenzaron con la campaña de vacunación. Con identificaciones que indican que son los responsables de hacer la vacunación y pidiendo que la gente salga a la vereda (indicaron que para evitar engaños los adultos no dejen entrar a nadie a sus casas, pues ellos no hacen ese pedido) el personal realizó ayer el primer día de operativo. Según explicaron, no ingresan a las viviendas para evitar contagiar o contagiarse de algún virus, ya que ellos andan por la calle. Y agregaron que sólo entran a las casas cuando hay alguien que está imposibilitado de salir. En esos casos llevan trajes especiales para hacer esa inmunización. Durante la recorrida de ayer, varios trabajadores comentaron que no tuvieron problemas con la colocación de las vacunas. A la vez, dijeron que la gente les hizo varias consultas, como por ejemplo si tendrán alguna reacción luego de la inmunización. "Quienes se nieguen a colocarse la vacuna se les pide datos para que llevemos un registro. Hay muchas personas que siguen desconfiando de la importancia de la vacunación", dijo Belén Cerón una de las mujeres que estuvo vacunando en Rivadavia.

Adultos

25 mil dosis de vacuna antigripal para adultos mayores recibió el Ministerio de Salud Pública para colocar gratis.

Para niños

18 mil dosis de antigripal para niños ya hay en San Juan. Estas serán colocadas cuando se termine con los mayores de 65.

Grupo

180 mil personas integran el grupo de riego (embarazadas, inmunodeprimidos y menores de 24 meses).