A partir del 1 de julio los sanjuaninos ya podrán hacer viajes turísticos dentro de la provincia y las agencias de viajes en conjunto con el Gobierno arman paquetes para ofrecer en ese momento beneficios "extras" al viaje y el alojamiento. Así, cuando alguien contrate un paquete para ir por ejemplo tres días a Barreal, obtendrá gratis una cabalgata, un paseo en bicicleta o un voucher o vale para alguna comida. El objetivo es incentivar a que la gente, en lugar de irse por su cuenta a las zonas turísticas de la provincia o arme las actividades por internet, directamente compre las ofertas que tendrán las agencias de viajes, como forma de estimular a todos los eslabones de la cadena del turismo, el sector más afectado por la pandemia de coronavirus. La ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, informó que a través del programa Emprendedor Turístico, esa cartera ha venido otorgando apoyo económico a guías y prestadores de la provincia para que puedan subsistir en medio de una cuarentena que supera ya los tres meses sin ninguna actividad. Pero a cambio de esos fondos, los beneficiarios saben que deben devolverlo con servicios a futuro, y eso es lo que el Gobierno va a entregar sin costo a las agencias en forma de voucher para que los incorporen en los paquetes que saldrán a ofrecer en las próximas semanas. Esos servicios de los guías y los prestadores turísticos, que llegarán al cliente en forma gratuita al comprar un paquete, se van a poder ofrecer ahora en julio cuando se reactive el turismo o bien en meses venideros de septiembre, octubre o noviembre, adelantaron desde el Ministerio de Turismo. Ariel Giménez, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, contó que existen 60 empresas del rubro, de las cuales sólo 10 son de turismo interno y el resto de turismo nacional o extranjero. Pero como sólo se autorizará el turismo dentro de la provincia y sobre el tiempo que demorará en ponerse en marcha el resto hay incertidumbre, todas esas empresas van a poder sumarse y poner a andar su inventiva para armar paquetes internos que seduzcan a los sanjuaninos. No es tarea fácil teniendo en cuenta que no es frecuente comprar un paquete para viajar dentro de la provincia. "Las agencias de turismo que antes no hacían turismo receptivo ahora se van a poder volcar a hacerlo, y más allá de que no tengan una ganancia tan alta como con los viajes al exterior, se van a activar y también le van a dar servicio a sus clientes", dijo Grynszpan. "Creo que con creatividad pueden armar paquetes muy interesantes que el cliente no puede encontrar yendo sólo por internet. Tengo fe que las agencias de viajes pueden ser un socio estratégico que no sólo va a servir para el sanjuanino, sino para mostrar experiencias turísticas completas y diferentes en el futuro con el turismo nacional e internacional", agregó la ministra. Por su parte Giménez dijo que hay mucha expectativa con esta apertura y también con la ayuda del Gobierno para incorporar en los paquetes. "Con vouchers que incorporaremos en los paquetes logramos con los guías y prestadores turísticos un gancho para seducir a los clientes a que nos compren directamente en las agencias", señaló. Agregó que está previsto no aumentar los precios de las escapadas.

>> Los datos del regreso turístico

Hoteles y cabañas

Los establecimientos hoteleros y los espacios turísticos estarán trabajando con un 35% de capacidad, según indica el protocolo que autorizó el Comité Covid-19 para adaptarse a las condiciones del momento. Los campings no estarán habilitados en esta etapa.

Apertura de agencias

A partir de hoy las agencias de viaje están habilitadas para la comercialización de paquetes y servicios turísticos. No se activarán los corredores turísticos interprovinciales sino que sólo se podrá circular dentro de la provincia. Quienes ingresen de otra provincia deben hacer cuarentena.

Ischigualasto y la Difunta

También se anunció la apertura del Parque Provincial Ischigualasto a partir del 1 de julio, pero se anticipó que el Paraje Difunta Correa no estará habilitado en esta etapa ya que se está trabajando en la implementación de un protocolo acorde a las características del mismo.

Se debe sacar permiso

Quienes quieran realizar turismo interno deberán solicitar un permiso en https://permisocirculacion.sanjuan.gob.ar/, sección turismo a partir del 1 de julio. En este permiso deberán indicar: nombre y DNI de todos los pasajeros del vehículo y la dirección del hotel, alojamiento o propiedad privada.

Rondas de negocios

Las agencias de viajes y las autoridades provincial de Turismo comienzan desde hoy a realizar "misiones comerciales" a los diferentes departamentos turísticos de San Juan para mantener rondas de negocios con los prestadores de servicios turísticos (alojamientos, comidas, etc) de cada zona, y así poder diseñar los paquetes de viajes. Ariel Giménez, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de San Juan (AAAVyT) anticipó que hoy a las 12 tendrán reuniones en Zonda y Ullum, mientras que mañana el destino será Pocito. Ramón Ossa, presidente de la Cámara de Empresarios de Calingasta, dijo que están organizando una "misión comercial" para el próximo viernes 26 de junio. Han invitado a los socios de la AAAVyT, la Cámara de Turismo de San Juan y la Federación Económica. Allí presentarán sus ofertas 14 hoteles, cabañas y posadas de la zona, además de prestadores de servicios y salones de té. Esos encuentros se repetirán en otros departamentos.