Salvo que se trate de una cuestión de negocios o por motivos familiares que no se pueden posponer, en las agencias de viajes en la provincia dicen que todos los que tenían contratados paquetes para salir al exterior, principalmente a Europa, están llamando por estos días para postergar las salidas, para dentro de dos o tres meses, con la esperanza de que se pase el temor a contraer el coronavirus, un tema de conversación en todas las mesas.

La ventaja es que ni las aerolíneas o los hoteles cobran penalidades ni tasas de reembolso por las modificaciones en los itinerarios, lo que ayuda a los viajeros a seguir por ese camino. La única exigencia, en los casos de los vuelos, es que los aeropuertos de salida y destino deben ser los mismos. También los que tenían contratados cruceros están cambiando las fechas porque esta modalidad de viaje también ha sido objeto de severas condiciones de aislamiento cuando se han detectado casos de enfermos a bordo de un barco.

"No hay cancelaciones, la gente está reprogramando las salidas", dijo Ariel Giménez, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de San Juan. Y agregó que "en las agencias estamos recibiendo muchas consultas de gente que tenía contratados paquetes y que ahora no saben qué hacer". La sugerencia es dejar el paseo para más adelante, cuando se calcula que la enfermedad puede estar bajo control.

No hay números disponibles de la cantidad de viajeros que salen por temporada de San Juan, pero sí en las agencias coinciden en que Europa es el principal destino que elige la gente. Generalmente los paquetes incluyen España, Francia, Alemania e Italia, incluido el paso obligado por el Vaticano, para ver a Francisco, el primer papa argentino que está por cumplir siete años de pontificado. El problema es que después de China, el país de origen de la peste, Italia es la nación con mayor cantidad de infectados en Europa, que superan los 10.000, e incluso con más de 600 fallecidos, según los últimos disponibles.

Saul Saidel, de la agencia que lleva su nombre, dijo que "la gente está muy preocupada por lo que está ocurriendo con esta enfermedad y si no tiene urgencia por viajar, posterga las salidas". Y aclaró que no hay cancelaciones de las salidas sino reprograman las fechas. "La gente prefiera cambiar el día de salida, pero no las da de baja", agregó. Por ahora son dos a tres meses, a la espera de que cambien las condiciones en Europa, lo que podría empezar a pasar cuando los días estén más cálidos, aunque no hay certeza todavía, según opinan los especialistas.

Por los efectos de la enfermedad, incluso Aerolíneas Argentinas canceló vuelos a las ciudad de Roma (Italia), Miami y Orlando en los Estados Unidos, debido "al creciente número de solicitudes de cancelación o cambio en las reservas ya emitidas", según dio a conocer la compañía. Pero los cambios son para algunos días porque todavía hay gran cantidad de argentinos o turistas que necesitan ser transportados de regreso a sus hogares.

Silvia Yafar, de Money Tur, expresó que "no hay cancelaciones, la gente está reprogramando las salidas", También señaló que otro efecto de la enfermedad es que los turistas están cambiando los destinos, a lugares como Centroamérica o el Caribe, que todavía no han sido afectados por el virus. También señaló que, por efecto del impuesto del 30% que se aplica a los pasajes al exterior, también ha crecido el interés por viajar dentro del país. "Hay quienes siguen optando por hacer turismo dentro de la Argentina", dijo la empresaria.



Temporada

Por el impuesto del 30% a los viajes al exterior, la suba del dólar y los problemas sociales en Chile, los sanjuaninos eligieron vacacionar en los destinos tradicionales, como Mar del Plata y Carlos Paz. En las agencias de viajes en la provincia dicen que han tenido una buena temporada, con mucho movimiento en las provincias argentinas y menos salidas al exterior.

Plazos

3 Es la cantidad de meses que, en promedio, eligen turistas sanjuaninos para reprogramar sus viajes al exterior. La esperanza es que para esos días el mal pueda estar controlado.

Un congreso mundial, por ahora suspendido

Uno de los efectos directos en San Juan y por temor a la propagación del coronavirus, en una decisión conjunta del Gobierno provincial con los organizadores, fue la decisión de suspender el Congreso Mundial del Tomate, que por primera vez se iba a hacer en San Juan a partir del próximo lunes, con la participación de inscriptos de 30 países. Si todo marcha bien y se logra controlar la epidemia, evalúan realizar la cumbre internacional en la segunda semana de noviembre.

Hasta ahora había 198 inscriptos, que habían pagado entre 500 a 1.500 dólares para participar, provenientes de países tales como China, Italia, India, Estados Unidos, además de las distintas provincias argentinas, y como por ejemplo en los dos primeros ya se detectaron numerosos casos de la enfermedad, decidieron suspender el encuentro.

La expectativa que había es que iba a permitir posicionar la producción tomatera de San Juan a nivel internacional. También iba a resultar una excelente forma de atraer inversiones y potenciar el turismo local.

> El Gobierno decide suspender tres espectáculos deportivos

Los efectos de la enfermedad, que tiene atemorizados a buena parte de la población mundial, también llegó al mundo del deporte en la provincia. Y es porque la Secretaría de Estado de Deportes dio a conocer ayer que luego de una serie de reuniones con los funcionarios del Ministerio de Salud Pública, encabezado por la ministra Alejandra Venerando, se tomó la decisión de posponer la realización de tres eventos con presencia de deportistas internacionales.

La decisión fue tomada en coincidencia con las determinaciones de las federaciones internacionales de cada disciplina deportiva y por cuestiones de prevención y con la idea también de preservar la salud de los deportistas intervinientes y de la comunidad.

Los eventos postergados, y sin fecha cierta de realización, al menos por ahora, son la Copa Suramericana de BMX, que estaba prevista para el 21 y 22 de marzo. Otra prueba es el Campeonato Panamericano de MTB, que se iba a realizar del 1 al 5 de abril. Y la tercera actividad es el Campeonato Panamericano de Ciclismo, que estaba previsto que se desarrollara desde el 28 de abril al 3 de mayo.

También el organismo provincial informó que el evento XTerra, a disputarse el 5 de abril, se realizará solo con presencia de deportistas nacionales. Y con respecto a la Fed Cup de Tenis, organizada por la ITF, está previsto que tenga lugar, aunque se seguirán monitoreando los estados sanitarios de los países intervinientes. Por eso es que más adelante se confirmará su realización o postergación.

En cuanto a los eventos nacionales como el Súper TC2000, el Campeonato Argentino de BMX, Turismo Nacional y Turismo Carretera, hasta el momento se realizarán tal cual estaba previsto, aunque las autoridades seguirán atentas a los cambios en la situación sanitaria mundial y nacional.

El tema es que existe un amplio calendario deportivo para los próximos meses, con la presencia incluso de deportistas de otros países del mundo, que están o pueden llegar a estar afectados por el mal. Y en el Gobierno sanjuanino no quieren correr riesgos, y por eso hay algunas suspensiones, mientas que en otros casos se evaluará en el futuro si se realizan o no.

Como mensaje, la recomendación de las autoridades es que toda la población siga las instrucciones de prevención emitidas por el Ministerio de Salud Pública.