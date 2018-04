Los operativos oficiales para repatriar sanjuaninos que atraviesan por situaciones angustiantes en otros países son habituales, aunque no se difunden. Es así que, en lo que va del año, el Gobierno de la provincia ya intervino en 7 casos de repatriación. Esto salió a la luz luego de que tomó estado público el caso de la sanjuanina secuestrada, golpeada y abusada por su pareja en la India, y que el Estado rescató tras un importante operativo internacional. Desde Gobierno dijeron que la joven llegará mañana a la Argentina y el próximo domingo, a San Juan.



Elena Peletier, titular de Relaciones Institucionales, dijo que hasta ahora no se registró un caso de repatriación "tan escalofriante" como el de la sanjuanina rescatada en la India. Agregó que en lo que va del año se intervino en siete de estos hechos. "Los dos casos anteriores al de esta chica tuvo como protagonistas a dos jóvenes, uno que viajó a Venezuela y otro que lo hizo a Paraguay. El regreso del primero de los chicos se concretará en un par de días, mientras que el del otro aún no se define", sostuvo.



El primer caso es de un joven mayor de edad que viajó a Venezuela por una promesa de trabajo. Cuando llegó a ese país le robaron su documentación, la plata y hasta la ropa que llevaba. Quedó en la calle y con riesgo de vida. Lleva cuatro meses en ese país. "El chico contrajo un alto nivel de desnutrición por falta de comida. Su madre nos contactó para que interviniéramos. Tras realizar los trámites de repatria tramitamos su regreso a la provincia que será en estos días", agregó la funcionaria.



El segundo caso se trata de un menor que viajó a Paraguay a vivir con su hermano y que fue detenido en ese país junto a otras personas que estaban en una fiesta. Aún está detenido y a la espera de poder regresar. "Su madre nos informó del caso e intervenimos de inmediato. Luego de contactarnos con las autoridades correspondientes tanto de Argentina como de Paraguay, corroboramos que el chico no tiene antecedentes penales y que no tuvo vinculación en el hecho que se le imputó. Una vez que la Justicia paraguaya resuelva su situación concretaremos su regreso", agregó.

Algunos datos

1. Los pedidos de repatriación de sanjuaninos en el exterior deben tramitarse en la oficina de la Secretaría de Relaciones Institucionales, que se encuentra en el 3er piso del Centro Cívico.

2. Lo primero que hacen las autoridades correspondientes es corroborar la veracidad de caso, analizando toda la información a la que tienen acceso. Tras esto, comienza con el operativo de repatriación.

3. Los trámites de repatriación se realizan a través de la Cancillería Argentina y de los consulados argentinos en los países donde se encuentra la persona que requiere el traslado a la provincia.

4. El Estado nacional como el provincial se hace cargo del traslado de la persona en cuestión. La resolución depende de las características y complejidad de cada caso.