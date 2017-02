Aunque esta edición del Safari Tras las Sierras corre riesgo de no realizarse, por la no autorización de los circuitos por parte de la Secretaría de Ambiente, las reservas hoteleras en Valle Fértil para esa fecha ya llegan al 80 por ciento.

Según informaron desde el municipio, las idas y vueltas entre la organización y Ambiente generaron una catarata de consultas, pero no afectaron los niveles de reserva.

“Hasta ahora nos informaron que el porcentaje de reserva es del 80 por ciento y las consultas son muchas”, dijo el secretario de turismo vallisto Jorge Castro.



Una vieja disputa



No es la primera vez que el Safari tras las Sierras tiene problemas para conseguir el permiso ambiental. En 2015, la organización tuvo que superar incluso hasta a una audiencia pública y en 2014 directamente no se hizo. Ahora, como están dadas las circunstancias, la carrera no tiene el aval para ser disputada.