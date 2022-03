Una familia de Santa Lucía, que vive a pocos kilómetros de la Municipalidad, ha sufrido en menos de 6 meses tres inundaciones producto del desborde del canal que pasa por el frente de la vivienda, ubicada en calle Hipólito Irigoyen, en las inmediaciones de la reconocida Esquina del Sauce.

En diálogo con Diario de Cuyo, Maira Vargas (29) y Alejandro Tores (37) contaron que hace 10 años, aproximadamente, recibieron la casa por una herencia familiar y con mucho esfuerzo la fueron mejorando. Él es mecánico y ella atiende un local de repuestos y lubricantes en la parte de adelante de la vivienda por lo que cada peso que ingresa en la casa es por el trabajo en conjunto del matrimonio.

[SANTA LUCÍA] En menos de 6 meses, a una familia se le inundó la casa 3 veces por el desborde del canal pic.twitter.com/Y4kCSLIJsp — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) March 29, 2022

Pero hace tiempo, todo lo que han proyectado en ese hogar se ha visto truncado ya que el agua que pasa por el canal ha entrado en su terreno y se debe a que "no realizan la monda como debe ser". "No limpian el canal y el agua se sale, trayendo la basura que se acumula", expresó.

La pareja tiene tres hijos de 12, 8 y 2 años y aseguran que han presentado notas tanto en la Municipalidad de Santa Lucía como en la Dirección de Hidráulica porque ya no toleran más la situación. "El nene de 12 años es asmático y que se inunde la casa no es bueno no sólo por la pérdida de los muebles sino para la salud de él, ya que queda todo humedecido", agregó.

Ellos reconocieron que deben levantar el terreno pero por el momento no reúnen el dinero necesario para realizar las obras correspondientes en su casa y con las inundaciones deben gastar en reparar los daños que deja el agua en los muebles, en las paredes y el piso.