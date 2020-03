Desde que se decretó oficialmente la pandemia por el Coronavirus y por temor a largos períodos en cuarentena, los sanjuaninos comenzaron a volcarse masivamente a los supermercados para abastecerse de mercadería, llegando a hacer filas interminables.

Con los ánimos caldeados, el pasado fin de semana se vivió una situación más que repudiable en el interior del Hiper Liberdad, cuando un hombre totalmente alterado escupió en la cara a una cajera "porque se demoraba" en cobrar.

"Hemos comenzado a realizar controles y nos dimos cuenta que las cajeras no tenían guantes, no les habían proporcionado alcohol, no estaba el servicio de vigilancia que habíamos pedido cerca de las cajas. Hay mucha gente y muchas personas desconsideradas están maltratando a los cajeros, lo cual no corresponde porque son empleados que están cumpliendo con su función que es tratar de que no haya desabastecimiento en cada casa", dijo Mirna Moral, secretaria General del SEC, en diálogo con La Red.

"Un hombre se violentó contra una cajera a tal punto que le salivó la cara. Tenemos entendido que nadie actuó, parece que la seguridad no estaba cerca. Nos tenemos que asegurar que esto no vuelva a pasar. Pedimos vigilancia cerca de las cajas para que hagan cumplir el espacio entre cada uno", aseguró.