Alejandra Cortés beneficiaria

A 13 días de que comenzara a funcionar el Programa Mis Primeros Mil Días, desde el ministerio de Salud informaron que entregaron en promedio unos 100 kits por día a mujeres embarazadas. Según Sandra Merino, la jefa de Materno Infancia, hasta ayer unas 1.300 embarazadas, de un total de 4.000, ya son parte de este programa. Es decir, ya está activo el programa nutricional con un tercio de beneficiarias en toda la provincia. Para Merino el balance es positivo, ya que si bien no tenían calculado exactamente cuántas mujeres podían sumarse por día, están muy satisfechos. "La cantidad de mujeres que recibieron el kit es la que pensábamos. Antes de arrancar teníamos miedo de que todas se agolparan los primeros días para recibir el kit, pero nos sorprendió que las mujeres esperan a que llegue la fecha de su turno con el médico para recibir el alimento", dijo.



Este plan nutricional, que es único en el país, se puso en marcha con el fin de mejorar la alimentación, educación y salud de los niños. Es que se considera que los primeros mil días son fundamentales para el futuro de los chicos. Mis Primeros Mil Días comenzó a funcionar el 1 de noviembre con la entrega de kits a las embarazadas. Posteriormente se incluirán otros grupos de beneficiarios (ver claves).



Para la entrega cada mujer asiste a su control de embarazo y es derivada a la nutricionista de la salita. Esta especialista se encarga de entregarle el kit y de explicarle la dosificación de este alimento. "La entrega se hace los días hábiles, en los centros de salud", explicó Merino. Es por esto que recién se lleva 13 días de funcionamiento. En este tiempo, los 147 centros de salud de San Juan entregaron kits. Es por esto que ya hay unas 1.300 mujeres que ya son parte del programa.



Según el balance que se hizo de los primeros días de funcionamiento, el alimento que forma parte de los kits es muy bien aceptado por las embarazadas. "La mayoría prefiere el de vainilla -viene también de malta- y opta por consumirlo a la hora de la merienda", explicó Érica García, que está a cargo del área Nutrición del Ministerio. A la vez, la nutricionista resaltó que las mamás comprendieron que este alimento es sólo para ellas. "Con la leche teníamos un problema, es que se la entregábamos a las mamás y muchas optaban por no tomar ellas para dárselas a sus hijos. Con este alimento, esto no nos pasa hasta ahora", agregó.



Por otra parte, comentaron que desde que arrancó el plan, fueron surgiendo distintos cambios. Uno de ellos, es que se modificó la forma de entrega de la leche para las embarazadas. Antes del Mil Días las embarazadas buscaban la leche en el centro de salud más cercano, mientras que ahora lo hacen en la salita donde retiran el kit de este programa. "Esto es para que no tengan que buscar por un lado la leche y por otro el alimento. Son fallas que vimos sobre la marcha", explicó Merino y agregó que desde noviembre las mujeres podrán sumarse al plan y recibir SMS en sus teléfonos celulares.



En el marco de este plan y para mejorar su funcionamiento, explicaron que comenzaron a trabajar en un plan piloto que permitirá saber día por día cuántas personas se sumaron al plan, la edad, la talla, el peso y otros datos de la paciente.



"Entregar el kit es una partecita del plan. La idea es tener muchos indicadores para mejorar la salud de todos para los años venideros", agregó la jefa de Materno Infancia.

Alejandra Cortés es beneficiaria desde hace unos 10 días

Alejandra Cortés tiene 24 años y es mamá de un nene de 5. Vive en Santa Rosa, 25 de Mayo, y fue una de las primeras mamás del departamento en recibir el kit de Mis Primeros Mil Días. "Fui al control hace unos 10 días y me dieron el kit. Ya sabía algo porque habíamos tenido unas charlas en la salita", dijo Alejandra y contó que durante esas charlas les enseñaron sobre los detalles del programa, la importancia de consumir el alimento que les entregan y sobre cómo serán los primeros meses con el bebé. "Tengo un embarazo muy tranquilo. Estoy cursando el octavo mes y va todo muy bien", agregó la joven mamá, que además de acompañar a su hijo a la escuela estudia corte y confección en un establecimiento de Santa Rosa. Por otra parte, comentó que le parece muy bueno el plan y que el alimento que le dieron le encanta. "Generalmente lo consumo en la siesta, antes de irme a la escuela. Lo preparo un rato antes, lo meto en la heladera y lo tomo frío porque sino me da mucho calor. Y si algún día no tengo hambre en la siesta lo tomo en la noche antes de dormir. El que más me gusta es el de vainilla", concluyó.

Claves

Beneficiarios

El plan está dividido en 4 etapas y cada uno recibirá un kit (embarazo y puerperio, de 0 a 6 meses, de 6 a 12 y de 12 a 24). Hasta el momento sólo están integradas al plan las embarazadas. En noviembre se suman las mamás que parieron en octubre y en abril, los bebés de 0 a 6 meses.

La libreta

El kit se entrega en los centros de salud y en los hospitales de la periferia. Mientras que en el hospital Rawson sólo se entregará a las mujeres que son atendidas ahí, por cursar un embarazo de alto riesgo. Todas deberán llevar obligatoriamente la libreta sanitaria para recibir el kit.

Alimentos

Los kits incluyen elementos como taza o plato, una cuchara y un alimento. El de las mamás es similar a una leche espesa, el que será para los bebés tendrá un producto similar a una papilla con sabor a vegetales, y para los chicos de entre 12 y 24 meses, un producto parecido a un postre.

Preparación

Cada alimento de los kits tiene la cantidad de nutrientes que necesita una persona de determinada edad. La forma de dosificación y la cantidad de tomas diarias puede ser variable según los pacientes, pero la mayoría deberá prepararla con 4 cucharadas de polvo y 12 de agua.

Sacaleche

La idea del plan es alentar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses del bebé. En algunos casos se les dará un sacaleche a las mujeres, sin embargo las mamás deberán acreditar por qué no pueden dar de mamar. Se analizará cada caso antes de entregarlo.

Sin cobertura

El plan Mil Días está destinado a las mujeres y niños que no tienen cobertura de obra social. Se calcula que en San Juan el 60% de las embarazadas se atiende en la Salud Pública, es decir unas 4.000. Las mujeres con obra social podrán sumarse a la entrega de los SMS con información.

Nacimientos

8 mil bebés nacen en promedio por año en los hospitales, microhospitales públicos y las maternidades privadas. Desde el Ministerio de Salud Pública informaron que en lo que va del año ya se registraron más de 5.600 nacimientos de niños.

3 mensajes de texto recibirán por mes la embarazada y la mamá de los chicos de hasta 24 meses. Estos SMS serán gratuitos y permitirán saber si la paciente fue a los chequeos médicos. Además, se educará sobre aspectos importantes relacionados a cada etapa.

75 nutricionistas atienden en los 147 centros de salud que tiene la provincia. Las embarazadas pueden pedir los turnos para la nutricionista en los centros de salud, o a través de internet por medio del sistema de turnos médicos programados.