En su última homilía como parte de un Tedeum en la provincia, monseñor Alfonso Delgado aprovechó para despedirse de los sanjuaninos al resaltar que en junio próximo asumirá en su lugar el actual obispo coadjutor, Jorge Lozano. En la oportunidad, hizo un pedido a la comunidad.

“Dentro de pocas semanas me reemplazará mi hermano obispo Jorge Lozano, que ya lleva unos cuantos meses conociendo San Juan y su gente. Yo conocí la Provincia en un momento de crisis casi terminal, a pesar de sus grandes posibilidades. La he visto volver a comenzar caminos de crecimiento y a avanzar institucionalmente”, afirmó el Arzobispo.

Y agregó que “con todo el afecto a San Juan que Dios ha puesto en mi corazón, me animo a pedirles que no aflojen en la tarea de trabajar por el bien de los sanjuaninos y de los argentinos, muy por encima de cualquier interés sectorial y partidario. Que nos motive el ejemplo que los jóvenes están pidiendo de nosotros. Ellos quisieran encontrar sencillos próceres ciudadanos que les iluminen la senda ciudadana. No los defraudemos”.