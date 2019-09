Resta una pericia. Los seis perros son mestizos y de porte mediano (en la imagen uno estaba escondido bajo un toldo). Las personas que los custodian aseguran que no son perros agresivos.

Con los dos perros que ayer fueron trasladados al lugar de custodia donde se encuentran otros cuatro, la Policía Ecológica completó la tarea de tener bajo observación a los 6 animales que presuntamente provocaron la muerte de Sahir Peñaloza, de 2 años, ocurrida el pasado miércoles.



Son cuatro hembras y dos machos, todos mestizos y de porte mediano. Las personas que aceptaron la responsabilidad de la custodia de los animales aseguraron que no manifiestan un nivel alto de agresividad. El veterinario que realizó el primer examen, de la Secretaría de Ambiente, no halló problemas severos neurológicos en alguno de los animales. Sí, las "características" de perros de finca: alimentados sin equilibrio nutricional y presencia de parásitos y garrapatas. Según una de las personas que custodian hoy a los perros, en la finca eran alimentados con pollos muertos.



Mientras avanza la investigación en el Cuarto Juzgado Correccional -el juez subrogante es Ricardo Moine- para determinar lo sucedido, no hay imputaciones hasta ahora.



El abuelo de Sahir, Juan Antonio Peñaloza, afirmó que fue el primero en ver al niño atacado por los perros. El pequeño que iba a cumplir 3 años el próximo 3 de noviembre, salió de la vivienda que se ubica en el callejón Tello en Marquesado, zona de fincas. Juan Antonio fue a buscarlo pero tomó en la dirección contraria a la que escogió el niño porque, según dijo, hay una acequia que pensó que sería un obstáculo para el pequeño. Cuando buscó en esa dirección, en el terreno lindante a su propiedad vio a los perros "como si estuvieran jugando con algo". Los perros no eran callejeros, sino que vivían en la finca siguiente, conocida como "Los Abuelos". Los perros no fueron agresivos con el adulto, quien alzó al niño en sus brazos y pidió auxilio. La Policía trasladó a Sahir junto a su madre al Hospital Marcial Quiroga, pero el pequeño llegó sin vida al nosocomio y no surtieron efecto las técnicas de reanimación.



Esa misma tarde la Policía Ecológica capturó a cuatro de los perros y otros dos escaparon. Ayer, esos dos canes se sumaron al grupo para estar bajo observación.



Pericia



El juez Ricardo Moine, subrogante del 4to Correccional, realizará una pericia pasado mañana en el área donde se produjo el ataque de los perros al niño de 2 años.



Hasta el momento no hay imputaciones y el juez analiza si hubo delito.



Esto sucedería si se determina que los perros fueron instrumento de ataque de alguna persona o un grupo.