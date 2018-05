Preferencia. El fútbol es una de las disciplinas más elegidas por los chicos que asisten a las Escuelas de Iniciación Deportiva de Capital.

En Capital cada vez hay más chicos que se suman a la práctica de un deporte en forma gratuita. Son los que participan en las Escuelas de Iniciación Deportiva, dependientes de la Municipalidad de la Capital, que en tres años casi duplicaron la cantidad de alumnos. En el 2015 fueron 320 los participantes y en la actualidad son 600. Estas instituciones ya arrancaron con las actividades.



Leandro Fernández, director de Deporte de Capital, dijo que parte de este crecimiento se debe a que se amplió el rango de edades de admisión y a que se desdobló el horario de las prácticas. "Estas escuelas están destinadas a chicos de entre 6 y 14 años, pero hemos comenzado a aceptar a niños de 5 y hasta de 15 años, que no tienen recursos para practicar un deporte en forma privada. Su incorporación no interfiere en el normal desarrollo de las clases y es ampliar este beneficio para que más chicos puedan tener acceso al mismo", dijo el director de Deporte de la Capital.



Fernández también agregó que otro factor que favoreció el crecimiento en la cantidad de alumnos es que se desdobló el horario de práctica para trabajar con grupos de edades similares. Dijo que hasta hace un par de años en una misma clase de fútbol, por ejemplo, participaban chicos de 6 a 14 años. Ahora, se los agrupa según la edad. "Ahora los profesores dan 2 o 3 clases en el mismo día y para chicos de diferentes edades. Esto permitió trabajar en forma más óptima y poder incorporar a más chicos en las diferentes disciplinas", sostuvo.



Actualmente en Capital funcionan 22 Escuelas de Iniciación Deportiva en las que se enseña fútbol, ajedrez, hockey pista, skate, actividad física adaptada, hockey sobre patines y atletismo. Los lugares de práctica varían según la zona, es así que la mayoría de estas instituciones funciona en las sedes de uniones vecinales, clubes, edificios públicos y plazas. "Lamentablemente en Capital aún no contamos con un polideportivo donde concentrar la actividad ni donde poder desarrollar otras disciplinas. Si lo tuviéramos, la demanda sería mayor", dijo Fernández.



Agregó que algunas de estas escuelas comenzaron a funcionar a pedido de los propios vecinos. Pero aclaró que esto fue posible porque el barrio disponía de un lugar donde poder desarrollar las actividades con total seguridad para los niños.





El personal

28

Es la cantidad de profesores de Educación Física que se desempeñan en las Escuelas Municipales de Iniciación Deportiva de Capital.

Encuentros

Todos los fines de semana se realizan torneos de las diferentes disciplinas en los que participan los chicos que asisten a las Escuelas de Iniciación Deportiva de Capital.