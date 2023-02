La Fiesta Nacional del Sol llegó a su fin. Luego de dos años sin que se realizara, el evento fue mucho más convocante que en otras ediciones y batió records. En este contexto y durante todas las noches en las que se realizó el festejo, Diario de Cuyo hizo un relevamiento entre el público para conocer lo mejor y lo peor que tuvo el encuentro. Los encuestados debieron calificar del 1 al 10 a cinco aspectos fundamentales: la feria, la gastronomía y los precios, los espectáculos, los accesos vehiculares y la conectividad. Estos dos ítems fueron los que recibieron las notas más bajas, mientras que los espectáculos fueron puntuados con un 9. De promedio general, la FNS obtuvo un 7.

A la hora de calificar, el público aprobó (más de 6 puntos) a la gastronomía y sus precios, a la feria y a los espectáculos. De ellos, el que obtuvo la menor nota fue la feria. Muchos de los encuestados dijeron que estuvo "entretenida", "completa" y que fue "grande". Incluso, algunos comentaron que para disfrutar de todos los stands debieron asistir dos días seguidos. En promedio, la feria fue calificada con un 8. Es que, si bien hubo muchos halagos, hubo otros que dijeron que "fue más de lo mismo" y que algunos stand no mostraban "nada novedoso".

Por su parte, la gastronomía y sus precios recibieron, en promedio, un 8,50. "Hay de todo. Porque tenés cervezas a $350 y en otros stands, la misma a $600. Me parece que eso está mal porque hay que estar averiguando por todos los stands los precios, para comprar donde más conviene", dijo Rubén Montero, de Santa Lucía, mientras que otras personas del público destacaron que hubo buena variedad de platos y que en la mayoría de los puestos, la atención y la entrega de la comida fue rápida.

Lo que sí aprobó casi con un sobresaliente fue la grilla de artistas. El público dijo que no recordaba espectáculos de tanta envergadura y muchos se esperanzaron en que la FNS sea cada año más superadora. "Además de los espectáculos internacionales y nacionales, hubo buenos shows locales", dijo Patricia Miranda, una mujer de Pocito. Al igual que ella, muchas personas destacaron la presencia de muchos artistas sanjuaninos.

La feria. A la hora de evaluar las actividades en el predio el público le puso un 8.

En la otra vereda y con muchas críticas, casi de manera unánime, los accesos vehiculares fueron los que tuvieron la menor nota. En promedio, este aspecto de la Fiesta Nacional del Sol obtuvo un 4. La gente dijo que este problema es la gran deuda pendiente, para que el festejo sea perfecto. "Sigue pasando lo mismo de todos los años. Las calles se colapsan a toda hora y hace que la espera para llegar al predio o salir de los alrededores sea cansadora", dijo Lucio Ponce, un hombre de Rivadavia, mientras que otros encuestados dijeron que hubo días que tardaron más de 2 horas en poder salir de la zona de los estacionamientos.

La otra parte más criticada de la FNS fue la concectividad. "Hacen promociones para pagar con Billetera San Juan y no hay internet", "se perdió uno de mis amigos y hace una hora que estamos tratando de comunicarnos", "no traje dinero en efectivo porque en todos lados reciben pagos virtuales, pero no pude cenar porque no tengo internet", y "ni en las zonas donde dicen que te podés conectar a wi-fi se puede tener señal", fueron algunas de las críticas que hizo el público encuestado. Esta parte obtuvo un 5 de puntaje.

Lo peor. Los accesos al predio fue lo que tuvo la menor nota.

Por otro lado el público destacó el rol del personal del limpieza y de seguridad del predio; dijeron que los colectivos funcionaron "muy bien" y que en la zona del escenario San Juan sería bueno que se mejore el sonido, en la zona lateral de las tribunas.

PROTAGONISTAS

ARIEL VAZQUEZ - Capital

"La fiesta es buena por donde se la mire. El único problema grave que tiene, desde mi punto de vista, es que cuesta mucho llegar hasta el predio. No sé cómo se podría solucionar, pero es una deuda pendiente de la organización con el público".

IVÁN FILOMENO - Santa Lucía

"La feria es increíble. Es tan grande el predio, que a pesar de que hay muchas personas se lo puede recorrer tranquilamente. Vinimos con mi familia y lo único que nos pareció feo es que no tenemos señal para comunicarnos en el predio".

MARINA BRITOS - Rawson

"Si tuviéramos que calificar los colectivos yo le pongo un 10. Vine desde Rawson y si bien nos demoramos porque el viaje es largo, nos pareció bueno el servicio y la frecuencia. Además, los precios de la comida me parecieron accesibles".

ESTER VIOLA - Zonda

"Me gustó mucho la feria y que está todo bien limpio. Hay personas levantando basura en todo momento y los baños están buenas condiciones. Eso es muy positivo porque hay muchas personas. Además hay sanitarios en distintos sectores del predio".

ROBERTO POBLETE - Rivadavia

"No sé si otro año vuelva, pero no porque la fiesta no me parezca buena, si no porque el acceso vehicular es muy complicado. Caso contrario hay que dejar el auto muy lejos y caminar varios kilómetros. Soy una persona adulta y eso me cuesta mucho".