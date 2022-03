Milagros Arrieta tiene un sólo propósito al contar su historia: "Que la imagen de la Virgen llegue a los fieles y los cubra con su manto". Por eso, decidió compartir lo que les sucedió ayer a ella y a Marisa, su madre. Ambas habían encendido una vela al Cura Brochero en su día para unirse en oración. Minutos más tarde, se acercaron y observaron que en la cera se formó lo que ellas creen es "la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa".

"Ayer, como fue el día del Curita Brochero, nosotros le prendimos una vela con mi madre y rezamos. Después, como tengo dos hijos chiquitos fue mi mamá a controlar la velita. Me llamó y me preguntó: '¿Vos ves lo mismo que yo?'. Le respondí que sí. Para nosotros es la Virgen de la Medalla Milagrosa, porque está como con las manos abiertas", contó Milagros, quien tiene 22 años y vive en Santa Lucía.

Y agregó: "Les consulté a mis amigos por WhatsApp y todos veían lo mismo, la Virgen. Mi idea es que la imagen se haga viral, para que la Virgen pueda proteger a todos, es algo lindo que nos ha pasado acá, en la familia".

Una larga historia de fe

Marisa y su hija Milagros con la vela en sus manos.

La historia de fe de Milagros y su madre Marisa en torno al Cura Brochero y la Virgen de la Medalla Milagrosa no es nueva. Es que, hace unos años Marisa se enfermó y no podían detectar qué tenía. Sus piernas estaban tan hinchadas que casi no podía caminar.

"Nos habían dicho que la Virgen de la Medalla Milagrosa ayudaba mucho. Entonces, un domingo, como pudimos, levantamos a mi mamá y la llevamos a Angaco, donde hay una vieja grutita. Para llegar a ella hay que subir una escalinatas y mi mamá logró a la imagen y tocarla. Ese mismo día le llevé una estampita del Curita y ella empezó a rezarle. Al día siguiente, sus piernas empezaron a deshincharse y poco tiempo después recuperó la movilidad", contó Milagros y agregó que, finalmente los médicos le diagnosticaron lupus a su madre y pudo iniciar al tratamiento correspondiente.

Ahora, la mujer confió que, "nunca supimos si le debíamos el milagro a la Virgen o al Cura Brochero, por eso es tan significativo para nosotras lo que sucedió ayer".