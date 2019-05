Pasado el mediodía de este miércoles, los familiares de Leandro Barrios recibieron la mejor noticia: el joven de 20 años que estaba desaparecido desde el sábado fue hallado sano y salvo en una casa abandonada de Rawson, informaron desde su entorno.

Si bien se desconocen los motivos por lo que Leandro desapareció, un familiar había dicho que el chico no tiene problemas de gravedad ni mantuvo alguna discusión que lo hiciera querer alejarse de su vivienda. "No tiene celular. El año pasado se fue un día con amigos sin avisar, pero volvió al otro día. Algo de tantos días no hizo nunca", agregó.

Afortunadamente, el joven que trabaja como changarín en el mercado de Rawson, ya está con sus familiares.