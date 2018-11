El lugar. En el patio de la casa el hombre tiene algunos de los perros sueltos y otros encerrados en un canil. Según los vecinos en ese tacho cocina la comida para los animales.

Están cansados de no poder conversar porque los ladridos los aturden, a toda hora. Están hartos del olor nauseabundo de la materia fecal de los perros. Y como si esto fuera poco, dijeron que cada vez que salen a la calle deben mirar por la ventana para ver si los perros no están sueltos porque tienen miedo a ser atacados. Así viven los vecinos de villa Fiorito, en Rawson, quienes reclamaron que un hombre tiene 10 perros dogo y algunos callejeros que tienen atemorizado a todo el vecindario. Los vecinos de la zona juntaron firmas y presentaron un reclamo en la Municipalidad de Rawson, mientras que otros vecinos hasta hicieron una denuncia policial. Este medio intentó hablar con el dueño de los perros, sin éxito. Mientras que desde la Secretaría de Ambiente de la provincia dijeron que tras la denuncia policial que hicieron, la Justicia decidirá el futuro de los animales, según su estado.

"No queremos que los nietos salgan a jugar a la vereda por si los perros los atacan". "Mi marido tiene problemas de salud y el otro día los perros lo arrinconaron. Él se mueve con bastón y no podía avanzar del miedo". "Los ladridos son insoportables, sobre todo en las noches. Hay veces que no podemos ni dormir". Estos fueron algunos de los reclamos que hicieron los vecinos de la villa Fiorito, un vecindario que siempre fue tranquilo, según dijeron.

La gente del barrio dijo que ya hicieron hasta denuncia policial, porque con el dueño de los perros no pueden ni hablar. Es que, dicen se pone violento y en ocasiones llegó a pelear físicamente con algunas personas del vecindario.

Los vecinos dijeron que en el fondo, el hombre tiene jaulas o caniles donde encierra a los perros y ahí les da de comer a todos juntos y muchas veces hasta se pelean. "Hay veces que suponemos que se mueren los perros por el olor y nosotros nos aguantamos eso, más las vinchucas, moscas y hasta ratas que suelen pasar de esa casa por culpa de los animales", dijo otro de los vecinos de la zona.



Ante este reclamo, desde la secretaría de Ambiente, Alejandra Cano, del programa Acompáñame (para el control de los animales) dijo que en San Juan no hay normativa que indique cuántos perros puede tener una persona en su vivienda. Aclaró que tras la denuncia que los vecinos hicieron, algún juez de Faltas deberá intimar al vecino para que busque una solución o para que entregue los perros en adopción para que reciban buen cuidado y no molesten más a los vecinos.

Protagonistas

CELIA GÓMEZ Vecina

"Nosotros vivimos en esta zona desde toda la vida. No podemos ni salir a la vereda porque el señor pasea a sus perros sin atarlos. Nos da miedo y tenemos razón para pensar que sus animales son peligrosos. Eso además de que hay días que no se puede respirar del feo olor que hay".

JOSÉ BUSTAMANTE Vecino

"No aguantamos más, pero con ese señor no se puede hablar. Es más hay veces que le tenemos miedo, porque no sabemos de lo que es capaz. En este lugar vive mucha gente grande y siempre fue un lugar tranquilo. Con esos perros no se puede ni conversar por lo fuerte que ladran".

GUILLERMO BUSTOS Vecino

"Con otros vecinos hicimos una denuncia para poder buscar una solución. En mi casa hay veces que no podemos estar del olor que hay por culpa de los animales. Además, hay veces que les prepara la comida en el patio y se llena de moscas hasta la cocina de mi casa. Estamos hartos".