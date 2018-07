Recargada. La organización se planteó como objetivo que 6.000 personas visiten este fin de semana la Feria Gastronómica y la III Fiesta de la Punta de Espalda. Ayer, el público respondió, ante la propuesta de no cobrar entrada este año y tener variantes económicas para almorzar. Hoy, la feria estará abierta de 12 a 20.

La primera impresión fue la deseada por los organizadores y expositores. A las dos horas de la apertura de la feria gastronómica y la III Fiesta Provincial de la Punta de Espalda, ya no había lugar en las playas de estacionamiento interno del predio Cepas Sanjuaninas, donde se emplazó esta propuesta realizada conjuntamente por los ministerios de Producción y Turismo y Cultura de la Provincia. Por lo que mientras casi 1.000 personas recorrían los stands de productores o definían qué menú elegirían para el almuerzo, los autos estacionaban a lo largo de la Calívar.



La primera postal que se encontraban los visitantes, antes de ingresar al enorme salón, era la de cientos de puntas de espalda cocinándose a las llamas o al disco. En total, para los dos días se prepararán 3.000 kilos del corte vacuno que caracteriza a esta región del país. Además que la entrada es gratis en esta tercera edición de la Fiesta, también se consideró sumar alternativas al menú, que oscila entre 50 y 250 pesos (las bebidas van de 50 a 150 pesos). Las empanadas y el sandwich de punta de espalda tuvieron gran aceptación, al igual que las porciones acompañadas con papa rústica o humita.



El acuerdo entre Turismo y Producción elevó a 70 la cantidad de expositores, la mayoría de productos regionales. Mientras los niños se entretenían en el patio de juegos, los adultos recorrían los stands.

Pioneros. Al poco tiempo que abriera ayer la feria, hubo gente que optó primero por comer y luego recorrer los stands, esperando los shows musicales.

Los livings. Unos dispuestos cerca del sector de los juegos infantiles y del patio cervecero. Otros, cercanos a los stands de repostería. Momento de pausa.

Protagonistas

GERMÁN LEUZZI - Organización

Junto a Matías Sigalat, Alberto López, Pepe Cano y Marcelo González continuamos con esta Fiesta de la Punta de Espalda. Confío en que las nuevas propuestas convocarán a mucha gente este fin de semana.

HUGO TOLEDO - Expositor

Hace cuatro años que asisto a la ferias que organiza el Ministerio de Producción, con mis productos, aceite de oliva, aceitunas y frutos secos. Comenzó muy bien esta feria, está muy bien organizada.

ANALÍA CASTRACANI - Visitante

Es la primera vez que vengo y me parece una excelente iniciativa. Soy sanjuanina, vivo hace 9 años en Francia y no puedo creer que allá la usen a la punta de espalda para hacer carne molida. ¡Tienen que ver esto!

NESTOR LEIVA - Visitante



Me parece muy buena idea que no se pague entrada, para poder comprar algo más. Los precios son razonables y se ve bien organizada la feria. Lo único que no es ideal es la acústica, por los shows.





Cocina y despacho 40 Son las personas distribuidas para atender a los comensales. Son 14 en la parrilla, 12 en el despacho, 6 en las bebidas y 8 mozos. Estos últimos, atienden a las personas que buscan comer con vajilla completa.

Plazas disponibles 2.000 Personas pueden estar comiendo simultáneamente en el salón, mientras disfrutan los espectáculos musicales. Estaban dispuestos también livings para disfrutar el momento de una merienda o una cerveza.

Opción vegetariana. La humita fue otra novedad en esta ocasión.

Promoción. Un stand de Turismo repartía folletería en el ingreso.

Shows. Además de los grupos musicales que se fueron presentando en el escenario, el mago Mauricio hizo sus funciones entre la gente.

Concurrencia. Los 70 expositores de productos regionales y artesanías se mostraron conformes con la organización de la feria y con la participación del público.