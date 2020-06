El fin de semana pasado, los fieles católicos de San Juan protagonizaron una jornada muy especial y anhelada: volvieron a participar de una misa presencial, tras llevar más de 80 días suspendidas por la cuarentena, pero de manera limitada. Tal como lo dispuso el Comité Covid-19 San Juan, que autorizó la vuelta de esta actividad en los templos de la provincia a partir del pasado 6 de junio, sólo 20 personas pueden participar de la celebración de manera simultánea. Frente a esta disposición, las parroquias pusieron en práctica algunas estrategias para que la gente no se quede sin cupo. Algunas de estas opciones son entregar turnos y ampliar la cantidad de celebraciones.

"No hay que desesperarse. Habrá lugar para todos", es una de las recomendaciones que brindó a la comunidad Fabricio Pons, sacerdote al frente de la Parroquia Santa Bárbara de Pocito, frente a la vuelta de la celebración de misa. Como el cupo de participación es limitado para cada celebración, Pons estableció un sistema de turnos para que nadie se quede sin la posibilidad de participar. "Por las redes sociales le pedimos a la gente que se anotara para conseguir un lugar. Los fieles acataron esta medida y se anotaron para conformar los grupos de 20 integrantes que se distribuyeron para participar en las diferentes misas. Cuando todos los cupos son cubiertos, el resto queda en lista de espera para conformar otro contingente", explicó Pons.

El sacerdote dijo que los interesados en participan de las misas deben sacar turno en la Secretaría Parroquial que funciona todos los días de 11 a 13 y de 18 a 20. Y que las misas se celebran de martes a viernes a las 19, y sábados y domingos a las 20.

En la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, en Chimbas, los fieles también deben sacar un turno personalmente en la Secretaría Parroquial para poder participar de una de las misas que se celebran diariamente, excepto los lunes. En dicha secretaría, que funciona de lunes a viernes, de 10 a 12,30 y de 15 a 17, se les entrega un número que deben presentar en la parroquia antes de la misa para que no haya malos entendidos.

En tanto que en la Parroquia Santos Cosme y Damián en Rawson utilizan las redes sociales para organizar la partición en las misas. "A través del Whatsapp de la comunidad la gente se va anotando para conformar los grupos de 20 y quedar en lista de espera cuando el cupo está completo. Arrancamos el domingo pasado con la celebración de dos misas, pero desde la semana que viene habrá más actividad y la gente tendrá mayor posibilidades para participar. Es que también comenzaremos con las celebraciones en las tres capillas que dependen de nuestra parroquia así que vamos a tener entre 5 y 6 misas por fines de semana", dijo Rodrigo Robles, sacerdote a cargo de esta parroquia de la Villa San Damián, en Rawson.

Aumentar la cantidad de celebraciones es otra de las opciones que pusieron en práctica los sacerdotes para que la gente tenga más posibilidades de participar personalmente en una misa. Es el caso de la Parroquia de Fátima, en Rawson, donde por ahora se celebran 5 en total por fin de semana, una los sábados a las 19 y el resto los domingos a las 10, 11,30, 17 y 19, con el tiempo suficiente entre una y otra para poder desinfectar el templo. Para participar de cualquiera de estas celebraciones se debe retirar un número en la Secretaría Parroquial, de lunes a sábados, en horario de 17 a 20.

Otra parroquia que aumentó la cantidad de misas es la de San Juan María Vianney, en Santa Lucía. Ahora, celebran 5 los domingos (a las 10, 11, 12, 17 y 18), mientras que antes eran dos, una a la mañana y otra a la tarde. De igual modo, los interesados deben anotarse previamente en la Secretaría Parroquial para reservar un lugar.

En tanto que en la Iglesia Catedral se implementó el sistema de una celebración extra si la demanda la requiere. "Si vemos que a la misa llegan más de 20 personas, le pedimos a los que no pueden ingresar que no se vayan. Que esperen un rato fuera del templo porque apenas terminamos la misa hacemos una nueva celebración de la palabra y distribución de la Eucaristía. No queremos que nadie se vuelva a casa con las manos y el corazón vacío", dijo el padre Andrés Riveros, quien agregó que las misas en la Catedral son de martes a domingo, a las 11 y a las 18.

Por su parte, Daniel Sebastian, sacerdote que dirige la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, en La Bebida, Rivadavia, dijo que al menos por este fin de semana pasado no tuvo que organizar la participación de los fieles porque en las tres celebraciones que realizó hubo menos de 20 participantes. "La gente está necesitada de participar en una misa, pero tiene temor. No es miedo al virus, sino a ser denunciada o detenida por la Policía. Estoy seguro que de a poco todos vamos a ir recuperando la seguridad y la confianza y aumentará la cantidad de fieles que vuelvan al templo. Ahí veremos cómo organizar los turnos", sostuvo el párroco.

CÓMO ES EL PROTOCOLO

Desde el Ministerio de Gobierno dijeron que el Comité Covid-19 San Juan aprobó la realización de misas presenciales en la provincia, pero con varias modificaciones con respecto a lo tradicional, y con el siguiente protocolo de seguridad.

* Las celebraciones comunitarias pueden desarrollarse, desde el 6 de junio de 2020, de martes a domingo, de 10 a 12 y de 17 a 21.

* Deberán desarrollarse con una diferencia horaria mínima de 30 minutos entre celebraciones para garantizar la higiene y seguridad de los espacios públicos.

* La cantidad máxima de personas admitidas por celebración es de 20 asistentes, 1 celebrante y hasta 6 colaboradores.

* Higienizarse manos y pies antes de ingresar al templo.

* Usar tapaboca en todo momento.

* No tocar las imágenes.

* Mantener el distanciamiento social.

* Usar los lugares señalizados en los bancos.