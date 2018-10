El presidente de la Caja de Acción Social (CAS), Guillermo Ruiz Álvarez, conjuntamente con el gerente general de Telekino, Ramón Crespo, y la titular de Préstamos, Claudia López, entregaron hoy los premios correspondiente al Sorteo Especial denominado Cupones no Premiados y Cruzada Solidaria de Agosto de 2018.

En esta oportunidad la CAS entregó el 1º premio, consistente en un lavavajillas de 12 cubiertos, a Victoria Amable Alessi, DNI Nº 04.188.243. El segundo correspondió a Nidia Olga Jorquera, DNI Nº11.296.246 con un equipo de música, mientras que el 3º premio fue una PC All In One para Horacio Antonio Soria, DNI Nº14.991.241.

Con respecto a la Cruzada Solidaria, la unidad educativa ganadora sorteada en este período fue la Escuela Albergue Miguel Cane (h), de la localidad de Bauchaceta, departamento Iglesia, que cuenta con una matrícula total de 15 alumnos. El establecimiento recibió un proyector, un parlante activo, pen drive 16 GB y micrófono.

Por su parte, la empresa Telekino se suma a la Cruzada Solidaria de la Caja de Acción Social aportando un Smart TV de 32”. Para quienes estén interesados, la nueva dirección de mail, para inscribirse para participar en los Sorteos de la Cruzada Solidaria es [email protected]

Consultado por la prensa, Ruiz Álvarez informó que se está preparando el sorteo de fin de año, ocasión en que la CAS incluye un vehículo cero kilómetro, entre otros premios. “Lo importante es que ahora la gente no tira las boletas no premiadas porque tiene la oportunidad de participar de otro sorteo. Es también por eso que la cantidad de apostadores se incrementó en los últimos tiempos”, expresó el funcionario y destacó el gran beneficio de las escuelas de departamentos alejados al recibir implementos necesarios para impartir educación.