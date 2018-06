El caso conmovió tanto al personal de Neonatología que hasta comenzaron a llamarlo "Agustín" y lo tratan con mucho cariño. Recién nacido, fue dejado por su mamá quien dijo que no podía criarlo y por eso decidió darlo en adopción. Ahora, a poco más de dos semanas de su nacimiento, la Justicia comenzó a entrevistar a los posibles padres adoptivos para que se hagan cargo de él. Se trata del bebé que tiene epilepsia y que fue abandonado en el Hospital Rawson. La idea es que esté en el seno de una familia adoptiva antes de que cumpla el mes de vida.



El caso está en manos del 3er Juzgado de Familia que se está moviendo rápido. El bebé sigue internado en Neonatología porque luego del nacimiento, detectaron cuadros de epilepsia y por eso el juez Esteban de La Torre ordenó que le realizaran más estudios. En un primer momento, y tal como suele suceder en estos casos, el bebé iba a ser trasladado a Casa Cuna, la institución encargada de albergar a los recién nacidos que fueron abandonados en el hospital. Pero el Juez aseguró que lo ideal para el bebé es que pase el menor tiempo posible institucionalizado para que pueda crear lazos afectivos con quienes se harán cargo de él.



"La mamá renunció a la responsabilidad parental apenas nació su hijo. Es por eso que el inicio del proceso de adopción es inminente. Estamos entrevistando a los posibles adoptantes que forman parte del registro", dijo el juez Esteban de La Torre.



Según fuentes del hospital, el bebé nació el pasado 6 de junio. En ese momento, la mujer declaró que no podía hacerse cargo de la crianza del niño y que por eso iba a darlo en adopción. Según la ley, la madre biológica tiene hasta los 45 días del nacimiento para cambiar de opinión. Es porque en ese momento se termina el puerperio, una etapa que precede al nacimiento y en la que se puede sufrir trastornos depresivos.



La mamá, que es mayor de edad y es de apellido Peralta, llegó a la Maternidad sola y allí tuvo al bebé, sin la asistencia de ningún familiar o allegado. Luego de esto expresó a las autoridades del centro de salud su decisión de darlo en adopción. Es por eso que inmediatamente intervino el Juzgado de Familia que estaba de turno.



Hasta ayer, la única institución que intervenía en el caso era la Justicia de Familia ya que el caso no fue derivado a la Dirección de la Niñez, porque el Juez busca que la adopción se resuelva lo más rápido posible para que el bebé pueda crear lazos afectivos con la familia que se hará cargo.



Desde que el recién nacido se quedó solo en Neonatología, las enfermera se hicieron cargo de cambiarlo, darle de comer y hasta proporcionarle afecto. Incluso lo "bautizaron" Agustín. En poco tiempo se transformó en el mimado del servicio. Luego de que su mamá lo dejara, se le detectó el cuadro de epilepsia y es lo que se busca controlar ahora, por eso todavía no se le da de alta. Según explicaron en el centro de salud, cada vez que un bebé es dejado por sus padres, se espera que algún pariente cercano lo reclame, algo que no sucedió con Agustín. Esta no es la primera vez que dejan un recién nacido en la Maternidad del Hospital Rawson. En 2016 abandonaron a 3 recién nacidos, y el año pasado se registraron 5 casos similares. Pero es la primera vez que la adopción se resuelve en tan poco tiempo, ya que en general estos niños suelen ser derivados a Casa Cuna y allí están unos 90 días hasta nueva disposición de la Justicia.

>> Otros casos similares

* En pleno centro

Un domingo de agosto de 2011, en pleno centro, una vecina de avenida Rioja encontró un bebé recién nacido en el hall de su vivienda.



Era un varón que todavía tenía su cordón umbilical adherido al cuerpecito. La mujer llamó de inmediato al 911 y el recién nacido fue trasladado al Hospital Rawson. Estaba en buen estado de salud y no se encontró a sus progenitores y nadie lo reclamó.



El bebé fue trasladado luego a un Hogar del Estado. Luego la Justicia ordenó el proceso de guarda y posterior adopción.





* Abandono en Chimbas

Otro caso conmovedor ocurrió en agosto del 2017, en el departamento Chimbas. Los papás llevaron al bebé de menos de dos meses a la comisaría porque no podían hacerse cargo de él. El bebé ni siquiera había sido asentado en el Registro Civil. El argumento de los progenitores fue que tenían "muchos hijos" y que no podían hacerse cargo de uno más. Un mes después, este bebé fue revinculado con su mamá, luego de haber permanecido en un hogar estatal. Esto, tras haber intervenido Niñez que verificó el estado de la familia biológica y colaboró en la revinculación.

* En Tribunales

En marzo pasado se dio un caso poco usual y ocurrió en Tribunales.



Una joven madre se presentó en la Sala III con la intención de dar en adopción a su hijo de más de dos años. La chica argumentó que no podía hacerse cargo de él. Desde la Dirección de Niñez dijeron que no es frecuente que se recurra a la Justicia para abandonar a un menor, ya que generalmente se los deja en la calle, hospitales o parroquias. El menor fue entregado a familiares directos y se continúa con la evaluación de la mamá para ver si es posible revincularlo o no.

* En La Chimbera

A mediados del año pasado, otra historia conmovió a los sanjuaninos. Fue el caso de Tobías Godoy, un bebé de 8 meses que fue abandonado por su mamá en el Hospital Rawson ni bien nació. El pequeño tiene labio leporino y tras ser abandonado, la abuela paterna se hizo cargo y se lo llevó a su casa de La Chimbera. A pesar de las carencias, la mujer lo está criando y varias campañas solidarias se hicieron para contener a esta familia. Agrupaciones locales hicieron campañas y hasta lograron llevarle material de construcción para hacer una pieza para el niño.