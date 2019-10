Brian Guevara.

Desde hace 4 años, Brian Guevara trabaja 6 horas diarias haciendo tareas de prevención y colaborando con la gente que recorre la Capital. Dice que es normal para un Monitor Urbano hallar cosas perdidas y buscar a su dueño, pero nunca había encontrado dinero, y menos $80.000, situación que vivió este martes. De inmediato, dio aviso a la base del sistema, que depende de la Municipalidad, y en poco más de una hora se reunió con el dueño de la plata, quien le agradeció su actitud.

“Eran alrededor de las 14,15. Yo estaba trabajando en Libertador entre España y Salta y vi una mochila en el piso, al lado de una maceta. No había ninguna persona a su alrededor. Así que la agarré, la abrí y vi una computadora. Entonces, avisé a la base y pedí autorización para ir hasta allá a dejarla. Después me fije si tenía papeles y encontré los documentos. En ese momento abrí el bolsillo y me di cuenta de que tenía plata”, contó Brian a DIARIO DE CUYO.

Sorprendido, se acercó al compañero que estaba en la zona. “Le pedí que me acompañara a la base. Pensé: ‘¿Y si alguien me saca la mochila o viene el dueño y cree que me la estoy llevando?’”.

Cuando el hombre, que está casado y tiene una beba de un año, llegó a la base del sistema se puso en marcha un operativo para encontrar algún número o dirección de contacto del dueño. Unos 20 después del llamado, Marcos Noguera, el dueño, se acercó al lugar para reconocer y retirar sus pertenencias.

El dueño del dinero junto al Monitor que la encontró.

“Él estaba muy contento y agradecido. Me dijo que me iba a dar una compensación, pero no la acepté. Lo que pasó es parte de mi trabajo, es lo que hago todos los días y nos preparan para eso. Además, lo que no es de uno de su devuelve”, confió el joven.

Y contó que, después, al regresar a su casa, recibió la mejor recompensa: “Mi esposa, Fernanda, estaba muy contenta y orgullosa. Y yo sé que hice lo que se debe”, aseguró el Monitor Urbano.

Más tarde, Noguera, el dueño de la mochila, le agradeció el gesto públicamente a través de su cuenta de Facebook: "Te felicito a vos, tus padres y tu entorno, por tus principios (...). Mil gracias y sos un ejemplo para nuestra sociedad", escribió.