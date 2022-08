Su testimonio está lleno de energía, de esperanza. Omar Rojas cuenta con orgullo que gracias a la bicicleta pudo controlar al Parkinson y seguir haciendo su vida normal. El hombre oriundo de Media Agua unirá de punta a punta toda la Argentina a bordo de su bicicleta, llevando su testimonio y tratando de concientizar sobre la enfermedad. Saldrá el 20 de septiembre y calcula completar los 5.200 kilómetros en un mes y medio, aproximadamente.

"Hace 15 años que tengo Parkinson pero nunca lo traté y hace 5 años que empecé mi tratamiento. Ese día cambió mi vida, fue un vuelco increíble haber empezado hacer deporte. Creo que Dios me encomendó esa función de visibilizar esta enfermedad", expresa el hombre a la vez que explica que si antes no se trató fue porque se dedicó a cuidar de Susana, su esposa que falleció hace poco más de cinco años. "Decidí no tratarme para cuidar a mi señora, había perdido la vista y le amputaron la pierna por una diabetes", manifiesta.

Cuando comenzó el tratamiento le recomendaron hacer alguna actividad física y fue ahí que encontró la bici su método terapéutico: "Me di cuenta que la bicicleta es la medicina más completa para mí. Me salvó. Es increíble porque yo andaba con bastón, no podía ni siquiera comer y ahora me desenvuelvo normal", expresa.

El hombre unirá el país. Él en su bicicleta y su amigo de la infancia Omar Fernández lo acompañará en vehículo para asistirlo. Con orgullo, Omar muestra la hoja de ruta, marcando el inicio previsto para salir desde La Quiaca en Jujuy el 20 de septiembre y transitar 157 kilómetros por Ruta 9 hasta llegar a Humahuaca. Así irá recorriendo en tramos ciudades y pueblos teniendo como paradas fijas San Salvador de Jujuy, Salta, luego Metan, San Miguel de Tucumán por Ruta 38, después la Cocha para llegar a Catamarca. La Rioja, Patquia y Chepes aparecen también en el mapa del sanjuanino previo al arribo a San Juan. Primero será en Vallecito y luego llegar a su pueblo natal Media Agua. "Aprovecharemos para descansar dos días y volveremos a salir buscando llegar a Ushuaia", repite.

Omar será acompañado en cada ciudad por grupos de ciclistas que padecen su enfermedad y que recorrerán junto a él con el mismo lema: hacer visible al Parkinson. "Hay muchas ciudades que no tienen una institución que los congregue o que los contenga, porque el paciente con Parkinson requiere estar contenido y no dejarlos aislados. Hace poco estuve en Jujuy y no tiene ninguna asociación sobre la enfermedad, el gobernador Gerardo Morales se comprometió que iba a poner a trabajar y en dos días aparecieron 25 personas con Parkinson, esto es lo que busco", expresa.

Esta enfermdad crónica y degenerativa del sistema nervioso que se caracteriza por falta de coordinación y rigidez muscular y temblores, tiene en San Juan dos asociaciones que asisten a quienes la padecen: "Unidos por el Parkinson" y "Parkinson San Juan". Allí se brindan talleres de manualidades, costura, deportes y otros tipos de oficios de manera que quienes padecen la enfemedad puedan tener una salida. "Tienen que saber que hay posibilidades de salir adelante y tener una mejor calidad de vida", comenta Omar que lleva entrenandose hace tres meses pensando en este objetivo.

El ciclista aventurero ya debutó el año pasado haciendo una travesía con esta misma misión. En esa oportunidad salió desde Media Agua y llegó a Junín de los Andes en 11 días. "Salí solo, con la mochila en la espalda y llegando a Mendoza lo que estaba haciendo se conoció por las redes sociales y se fue sumando gente en el camino", comenta orgulloso.

Su bici, no es de alta gama, ni siquiera es de marca y mucho menos profesional como para hacer menos duro tantos kilómetros. "Es una bici común y corriente, estamos viendo si conseguimos ayuda para armar una un poco mejor", expresa quien gracias a su recuperación pudo volver hacer changas de albañil. "Vivo de la pensión por mi enfermedad y hago algunas changuitas como albañil gracias a que ahora puedo. Por eso insisto en que la bici me cambió la vida, ahora me desenvuelvo normal, llevo mi enfermedad pero ahora la puedo manejar y quiero que todo el mundo lo sepa", expresó el hombre que en unos días llevará ese testimonio de vida por todo el país.

PARA COLABORAR

En su aventura en bici, Omar requiere de la ayuda de los sanjuaninos. "Con poquito que colaboren para mí es muchísimo", expresó. Para colaborar por Mercado Pago se puede hacer a través de 2645133068.