Tiene una fuerza de voluntad enorme para poder realizar el duro tratamiento en su lucha contra un cáncer que le cambió la vida hace casi un año. Mariana Aguilera, dice que siempre se las ingenió para luchar contra sus problemas sola pero ahora, acorralada por los gastos del tratamiento y las deudas acumuladas debido a que no puede trabajar, decidió realizar la rifa. Pero no solo eso, se tiene fe que podrá vender todos los números, cubrir sus gastos y que le alcance para ayudar a otras dos vallistas que también padecen cáncer.

Mariana tiene 40 años y es mamá de dos varones de 10 y 15 años. En junio pasado le descubrieron cáncer en su mama izquierda y desde ese momento su rutina y su vida cambió. A pesar del dolor por la lucha que le toca atravesar, agradece a quienes la ayudan constantemente. Al municipio de Valle Fértil que la ayuda con el combustible para realizar los más de 200 kilómetros que separan a Astica de la Capital, a su familia y a su ex marido que le sigue brindando la Obra Social para que al tratamiento sea inmediato. Aunque claro, detrás de eso hay un sinfín de gastos que ella viene costeando como puede pero se le fueron acumulando y no le quedó otra opción que realizar una rifa.

"Me ayudan mucho pero no hay bolsillo que aguante", expresa la mujer. Mariana ya completó el tratamiento de quimioterapia donde llegaba hasta la Capital sanjuanina para poder realizar las sesiones en una clínica oncológica. Después de atravesar por ese doloroso tratamiento llegó el segundo paso y realizarse las sesiones de radioterapia fue otro duro proceso. Debido a que son 20 sesiones, y las recibe de lunes a viernes, se instala durante esos días en San Juan para no estar viajando todos los días. Claro que la alimentación suya, la de sus dos pequeños y su mamá que también está a su cargo, le generan otro gasto. "Mi pareja es albañil y hoy está desempleado. Se abocó a cuidar de mi, de mis hijos y de mi madre. Yo soy docente pero no pude tomar cargos por mi enfermedad, lamentablemente se hace todo cuesta arriba", comenta la mujer.

La rifa consiste en 500 números que se venden a 1.500 pesos y sorteará el 20 de febrero. Los premios son dinero en efectivo que piensan abonar con lo mismo que se recaude, además de una cabra que le donaron en Astica. Optimismo es lo que le sobra a Mariana y por eso piensa cubrir los gastos que ella tiene y también colaborar con otras dos mujeres de su pueblo que también están atravesando esta enfermedad. "Se lo que significa pasar por esto y por eso quiero ayudarlas, ojalá pueda", expresa la astiqueña.

PARA COLABORAR

Para quienes quieran adquirir algún número, pueden abonar por Mercado Pago o transferencia bancaria (Alias: marianaaguilera2023) o comunicarse a los siguientes números: 2645045610 o 2646214366