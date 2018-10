La nueva soberana. Brisa Jofré tiene 18 años y fue elegida como la nueva Reina de Ullum para la Fiesta Nacional del Sol 2019.

El viernes en la noche Brisa Jofré fue elegida como la nueva Reina departamental de Ullum para la Fiesta Nacional del Sol 2019. Tras la elección, la joven habló con DIARIO DE CUYO. Comentó cómo es su vida, qué opina del aborto, adicciones a las drogas y hasta dijo que fue víctima de bullying.





- ¿Tenés una vida muy ocupada o tenés mucho tiempo libre?



- Siempre estoy ocupada. Voy a una escuela técnica, por lo que curso en la mañana y en la tarde. En las noches curso la carrera Técnico en Auxiliar en Administración Contable; y los días jueves, que no tengo clases de administración, hago un curso de Informática. Toco la guitarra y me gusta hacer actividad física los pocos ratos que tengo libres. No me gusta mucho mirar tele, por ejemplo.





- ¿Cuál fue la dieta más loca que hiciste para mantener la figura?



- Me gusta cuidar mi cuerpo y sentirme saludable, por eso generalmente hago mucha actividad física. Una vez hice una dieta, pero no resultó. Dejé de comer carne, pero me moría por hacerlo. Después volví a comer carne, porque es mi debilidad. Lo hice para comer más verduras, pero me quería morir cuando mi mamá ponía otros platos en la mesa.





- ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta?



- Mis cuadritos de la panza me gustan. Tengo los abdominales bien marcados.





- ¿Sufriste bullying alguna vez?



- Sufrí bullying en la secundaria, por ser tímida y porque me gustaba estudiar e ir a la escuela. No podía ni siquiera ir al baño tranquila porque me pegaban. Sufrí tirones de pelo, empujones y una vez me golpearon fuerte. Mi familia estuvo muy pendiente de mí, porque no quería ir a la escuela. Esto ocurrió hace unos tres años, ahora ya no me pasa.





- ¿Estás a favor o en contra del aborto?



Estoy en contra. Todos tenemos derecho a la vida. No soy mamá pero me imagino que sentir latir el corazón de un bebé debe ser lo más hermoso del mundo. No me atrevería a abortar a un bebé.





- ¿Es fácil o no acceder a las drogas?



- Es fácil conseguir drogas, pero está en uno decir no. No se me ocurriría consumir.





- ¿Alguna vez te ofrecieron drogas?



- Cuando iba a primer año de la secundaria conocí chicas que estaba todo el día relacionadas a la droga, pero nunca me ofrecieron y mucho menos me sedujo probar algo.





- ¿Te gusta hacer las tareas de la casa o te gustaría tener mucama?



- No, una mucama estaría de más, creo que sola puedo. Me gustan las tareas de la casa, sobre todo lavar los platos. Eso me encanta.





- ¿Qué te gusta y qué mejorarías de tu departamento?



- Me gusta mucho la humildad de la gente y los paisajes de Ullum. Lo que me parece que hace falta mejorar es el tema de las calles, que quedaron muy rotas por las cloacas y además son muy angostas. Por eso hay muchos accidentes de tránsito.





- ¿Te gusta hacer actividades solidarias?



- Me gusta cuidar a los animales de la calle. Me da mucha pena los perros que están solos, por eso tengo cuatro. Además, me gusta mucho ayudar a las personas. Una vez por solidaria me pasó algo muy gracioso: le di la plata que tenía a un señor que pedía ayuda en el centro. Lo malo es que no me di cuenta que mi tarjeta Sube estaba sin saldo; y no tenía en qué volver a mi casa. Me tuvo que prestar una amiga. Esas cosas me pasan por pensar más en los demás.





El perfil

Brisa Jofré tiene 18 años y está cursando el último año de la escuela secundaria. Es la penúltima de 9 hermanos y vive con sus papás y su hermana menor. Su papá es jubilado y su mamá, ama de casa. Es la primera vez que participa de un concurso para ser reina, un gran anhelo que siempre tuvo.