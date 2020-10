INCANSABLE. Oscar Barrios, ante la falta de fútbol, se reinventó y abrió su propia verdulería gracias al IFE. Antes de la pandemia también vendía panchos buscando llevar el plato de comida a su hogar.

Los sueños se cumplen según el esmero y la voluntad que se les ponga. Oscar Barrios dio cuenta de eso hace una semana, cuando abrió su propia verdulería en una plaza de Capital gracias al aporte del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y algo de ahorros que tenía. El joven de 28 años es futbolista y la pandemia lo obligó a reinventarse teniendo en cuenta que el fútbol no retornará en el corto plazo pero que él, de igual manera, debe continuar llevando el plato de comida a su hogar.

"Tengo un bebé chiquito y en las noches pensaba qué podía hacer para sacar dinero, así que hace dos semanas dije "la semana que viene abro mi verdulería" y acá estoy, avanzando de a poquito", comentó el volante central que mañana miércoles cumplirá una semana con su nuevo emprendimiento que está ubicado en la plazoleta de avenida Alem, entre Pedro Echagüe y Maipú, en Capital. Dice que la elección del rubro fue porque venía trabajando en la verdulería de su suegro, era rentable y necesitaba poca inversión. "Es algo que siempre se vende si la mercadería es buena, pero va mucho en la atención también. Gracias a Dios se vende, es paso a paso esto porque como toda apuesta hay que darle tiempo, pero vamos bien hasta el momento, esperemos ganarnos la clientela y que los vecinos se vayan conformes así vuelven", contó.

El joven que se inició en el fútbol en San Martín y después pasó por Colón Junior, comenzó el 2020 de la mejor manera jugando el Torneo Regional Amateur para Atlético Trinidad, hasta que el fútbol se paró. "Estaba ilusionado porque mi hijo venía en camino y con eso íbamos a poder tener un sueldito", expresó.

"Armamos un lindo plantel, pero se paró el fútbol y nuestro sueño de seguir avanzando quedó estancado".

"Siempre supe que al fútbol, por más que nos apasione, hay que complementarlo con algo".

"Si uno se propone abrir un negocio y le pone mucho esmero, se cumplen los sueños que uno tiene". OSCAR BARRIOS Futbolista que abrió su verdulería

Fue el momento de mostrar su estirpe de luchador incansable una vez más. Es que antes que iniciara la pandemia se puso un puesto de panchos. "En las mañanas le ayudaba a mi suegro en la verdulería, después me iba a entrenar y por las tardecitas me iba a vender panchos, así hasta que pasó lo de la pandemia y se me vino el mundo abajo", manifestó.

Fue allí que se inscribió en los subsidios destinados por el Estado y tuvo la fortuna de ser seleccionado. "Fue fundamental el IFE, lo complementé con lo que me pagaba mi suegro y con eso ya empecé a pensar en mi verdulería", expresa. Ya con el tercer IFE que cobró y lo que venía ahorrando, le alcanzó para comprar las estanterías, los parantes, la balanza y lógicamente las frutas y verduras para abastecerse.

Oscar recalca una y otra vez su agradecimiento para los vecinos del lugar que prácticamente lo vieron nacer. Es que si bien el joven ahora vive en Santa Lucía, la casa paterna está sobre calle Maipú. Como el inicio se dio así de apresurado, hubo cosas que el futbolista no pudo resolver y ahí estuvieron sus vecinos para darle una mano, prestándole alargues, bolsas y hasta un gazebo. Un vecino que tiene un lavadero en la esquina de Maipú y Alem fue quien le cedió ayer por la mañana su vereda para que montara su verdulería allí. "Se me rompió el gazebo y las verduras en el sol se me echan a perder, por eso no pude estar en la plaza, hablé con Luis para que me autorice por las mañanas para ponerme acá y ya por las tardes, armaré la verdulería enfrente, en la vereda de mis padres", expresó Oscar, el joven que invirtió sus ahorros y el IFE en la verdulería que hoy es el sustento para su esposa Gisel y su bebé Danilo, y que se ilusiona con seguir creciendo en el rubro.