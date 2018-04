La fuerza del cariño. Laura y Mateo están más tranquilos ahora. Pero eso no impide que la mujer quiera ayudar a otros.





Lidiar día a día con la muerte le sirvió para entender que con una pequeña ayuda se puede salvar muchas vidas. Y si bien la enfermedad de su hijo está controlada, quiere que para los que están pasando momentos difíciles pueda haber una solución. Es por eso que Laura Molina, que es asistente social y mamá de Mateo, de 5 años, ideó una campaña para que la gente se registre como donante de médula ósea. La misma se realizará mañana en el Laboratorio Municipal de Santa Lucía. Será de 8 a 13.



"Si la gente supiera que con una extracción de sangre se puede salvar a muchos niños, se cambiaría la actitud", dijo Laura.



A Mateo le diagnosticaron leucemia a los 2 años y tras un largo tratamiento en Mendoza, ahora el niño se encuentra estable. Pero Laura quiere ayudar a las familias que sí lo necesitan. "Me pasé años viendo cómo morían niños al lado de mi hijo por no haber sido transplantados a tiempo", afirmó la mujer que inició la campaña por las redes sociales y fue apoyada por sus amigos.



Parra Laura todo este tiempo no fue fácil. Pasar por momentos de angustia y de mucha incertidumbre le dio fuerzas para seguir adelante. La mujer dice que ahora que está más calmada porque Mateo está controlado, puede pensar y canalizar sus vivencias en algo positivo. "Pensé que iba a ser más difícil la convocatoria, pero la gente se enganchó y el tema se viralizó", dijo.



Se trata de un procedimiento fácil y seguro. Sólo hay que donar sangre para registrarse como posible donante. No hay una operación de por medio y se realiza una vez. Hay que tener más de 18 años y tener un peso mayor a 50 kilos y amor por los demás, según dijo Laura.