Es el hombre de máxima confianza del gobernador Sergio Uñac y no sólo está al frente de la Cámara de Diputados como Vicegobernador, sino que también viene colaborando con el Ejecutivo en la situación de crisis por la pandemia. Se trata de Roberto Gattoni, quien pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento, en el que habló de la autocrítica frente al reclamo social por la situación del tercer y cuarto caso de coronavirus, la apertura de actividades y la situación económica.

- ¿El Gobierno pone la oreja en el reclamo social, luego del malestar que se generó por el tercer y cuarto caso de coronavirus?

- Por supuesto que hay que escuchar y hay que aceptarlo. La gente tiene que manifestarse y no puede hacerlo en contra de un virus que es invisible. ¿A quién visualiza? A quienes tenemos las responsabilidades públicas, quienes, de alguna manera, tenemos la obligación de dar alguna respuesta, que a veces no es tan fácil darla porque no tenemos todas las herramientas, pero es natural que se enfoque el malhumor o el descontento de la gente en los gobernantes, en los que tenemos estas responsabilidades.

- ¿Cómo se sigue con la reapertura?

- Se está analizando la apertura del sector gastronómico, se está trabajando. Es una de las últimas actividades porque es muy difícil establecer los protocolos porque el mozo pasa por las mesas o hay un mozo para cada mesa. Es muy complejo porque hay que tener un equilibrio entre el protocolo y la actividad económica, si uno habilita el 20 o el 30 por ciento de un restorán... y además hay un protocolo tan estricto que no lo puedo sostener económicamente, lo que hace es generar un problema, más que una solución. Con el status sanitario que tengamos en los próximos días nos va a permitir animarnos a poder tener estas actividades.

- Si el status sanitario sigue como está, ¿hay un cálculo de cuándo podrían reactivar el sector gastronómico?

- No está precisado el momento porque estas decisiones se toman día a día. La gente de Turismo viene trabajando en el tema, pero va a ser cuando estén dadas las condiciones, cuando Salud Pública decida mantener la apertura de esta actividad económica.

- ¿Qué ideas barajan?

- Mesas aisladas. Distanciamiento social en la misma mesa. Habrá que ver si son dos o cuatro personas las que puedan sentarse, depende de la extensión de la mesa y la distancia que haya. Es muy particular e interesante el uso de los elementos de protección por parte de quien sirve. Nosotros estamos entrando al invierno, en el que, además del Covid, vamos a tener otras enfermedades respiratorias. Los lugares cerrados son un elemento de contagio, con lo cual, complica aún más la situación.

"Los test negativos a los contactos de la médica nos animaron a seguir con la reapertura".

- ¿Y la hotelería?

- Es lo mismo, pero ahí está trabajando la gente de Turismo y Salud con hotelería que tiene que ver con el trabajo de empresas constructoras en las afueras de la ciudad. Salud Pública dio ayer el visto bueno a una construcción de un puente en Pedernal. Ahí hay una serie de cabañas que van a poder trabajar, no con hotelería para turismo sino para el personal que la empresa decida tener en el lugar, evitando el traslado y los costos de que la gente vaya y venga. Vamos habilitando la hotelería con fines laborales, no para turismo. En algún momento, el primer paso va a ser el turismo interno.

- ¿El ejemplo que dio en Pedernal es el primero? ¿Ya está en funcionamiento? ¿Hay otras situaciones?

- Va a ser más de una actividad. Algunas mineras en Jáchal e Iglesia que están solicitando la apertura. Ahí se controla perfectamente porque el hotel lo contrata la empresa constructora o minera, con la identificación de los empleados. La idea es tener perfectamente identificado quiénes se hospedan para poder hacer la trazabilidad y, ante cualquier emergencia, tener rápidamente los contactos con quien pudo haber tenido el trabajador.

- ¿Qué errores han cometido, sobre todo con el tercer y cuarto caso de coronavirus?

- Primero, el humor social tiene que ver con la situación que ha generado esta pandemia. Esta incertidumbre que generó el vuelo del avión y el cuarto caso, creo que quedó dilucidado que no era el Gobernador ni la ministra con su supuesta amiga los que habían traído al enfermo. A principio de semana en el imaginario colectivo estaba planteado de una manera y hoy, a la luz de la investigación que ha desarrollado la Justicia, ha quedado absolutamente claro que las cosas han sido distintas, lo cual lo resolverá la Justicia. Con lo cual, la exteriorización de los reclamos son varios. Algunas cosas, obviamente, no comparto.

- ¿Cómo cuáles?

- Por ejemplo, que un grupo de personas haya ido a la casa del Gobernador. Me parece que no corresponde. Además, eso no fue espontáneo. En estas cuestiones, nadie espontáneamente va a una casa. Lo hemos vivido antes, me acuerdo cuando José Luis Gioja fue gobernador también hubo, desagradablemente, este tipo de cosas de ir a la casa particular del Gobernador. No corresponden, sí manifestarse.

- ¿Por quién fue orquestado?

- Si supiera tendría que ponerlo sobre la luz, pero no tengo dudas que esto está pensado y armado, que no es espontáneo.

- ¿Por sectores políticos, sindicales?

- No sé, creo que se mezclan algunas cosas. Hay que apelar a la responsabilidad, porque acá no está en juego limar el poder, la autoridad de un Gobierno, sino que están golpeando a la gobernabilidad. En una situación normal de campaña uno lo puede hasta justificar. Ahora, en una situación de pandemia mundial, con crisis económica, todos tenemos que estar con mucha mesura, unidos, mirando el objetivo. Politizar el coronavirus es una muy mala decisión.

- ¿Qué sintió cuando escuchó los audios en los que, presuntamente, dos médicas planeaban el vuelo del tercer caso, del que se desprendió el cuarto paciente por el contacto?

- La primera impresión fue la sorpresa. Todos tenemos que aprender, el Gobierno también, de que hay que ser muy rigurosos con los protocolos. Hay que tomar muchas medidas y el Ejecutivo tiene que hacer una autocrítica, aprender de estos errores que se han cometido para avanzar. Lo malo es cuando uno no aprende de los errores, no corrige o, torpemente, niega las situaciones. También, si uno tomó una decisión y hay que dar marcha atrás y corregirla, hay que hacerlo.

"Por el status sanitario, tenemos el 92% de las actividades económicas abierta".

- Por ejemplo, con la separación y posterior restitución en sus cargos de la jefa de Infectología y del de Terapia Intensiva de Adultos del Hospital Rawson.

- No fue un reconocimiento, sino fue una situación real. La ministra de Salud le informó el jueves al Gobernador que todas las pruebas y todos los testimonios ya se habían realizado, por lo que no había justificación para mantenerlos separados. Además, le explicó que estamos en una situación en la que el personal de salud es crítico, que son buenos profesionales, de reputación conocida, por lo que dijo que están dadas las condiciones para que, administrativamente, los restituyan. El Gobernador le dijo que sí, que avanzara y señaló que, del mismo modo en el que fueron desplazados, los restituyan si correspondía.

- ¿Pero cuál es la autocrítica?

- Asumimos los errores, se corrigen y se avanza.

- ¿Cuáles fueron esos errores?

- Creo que hemos tenido un error en la comunicación. Creo que lo del vuelo, por ejemplo, no fue bien comunicado.

- ¿Cómo debió hacerse?

- Hablar este tema antes, tampoco teníamos demasiados elementos porque estábamos convencidos que esto había sido sin ningún tipo de interferencias, un vuelo normal, trayendo pacientes sanos. La ministra debió haber sido más explícita. Fue un problema de comunicación que el Gobernador rápidamente lo advierte y sale a manifestarlo.

- Usted fue ministro de Hacienda y viene colaborando con el Gobierno en las reuniones con los sectores productivos, ¿calcula la magnitud en cuanto al cierre de empresas y despidos? ¿Está preocupado por esa situación?

- Absolutamente preocupado. La primera economía del mundo, que es Estados Unidos, ha perdido 36 millones de puestos de trabajo, imaginemos cómo puede ser el impacto en Argentina.

- ¿Lo tienen cuantificado en la provincia?

- No lo tengo cuantificado.

- ¿Pero vislumbra un aumento de la desocupación en la provincia?

- Con la apertura, creo que la situación en San Juan es distinta, es mejor que otras provincias. Por eso digo que miremos con optimismo el futuro. Estamos buscando que el impacto de la desocupación y la falta de empleo sea el menor posible.

- ¿Y percibe el cierre de empresas?

- Seguramente van a haber algunas empresas que van a cerrar, sectores que van a estar muy comprometidos.