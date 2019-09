Lucas Aballay (20) trabaja como recolector de residuos en el Municipio de Rivadavia. En las últimas horas publicó un duro mensaje en las redes sociales, que no tardó en viralizarse. Es que el joven se clavó la aguja de una jeringa y decidió compartir lo ocurrido, tratando de generar consciencia en la población.

"Hoy me pasó que sacando bolsas de un canasto me clavé una jeringa en mi pierna izquierda y ya es mi segunda vez. Por un momento tuve muchísima bronca por la "ignorancia" de los vecinos a los que no les importó dejar ese elemento en una bolsa sin alguna proteccion o caja. Les pido que piensen en nuestra salud, en nuestras familias, en nuestros hijos, les pido que se pongan un poco en nuestro lugar. Hablo en plural porque somos muchos a los que nos pasó y nos va a pasar", publicó el chico en su cuenta de Facebook.

"No es sólo ir después del accidente a algún médico a que nos coloque la antitetánica o nos den alguna medicación y listo. Esto conlleva a hacer analisis de sangre porque uno no sabe qué problema o qué enfermedad puede llegar a tener la persona que se colocó esa medicación.

A veces nos daña psicologicamente por las enfermedades que nos pueden llegar a salir en los analisis, una muy grave es nada mas y nada menos que el sida", prosiguió Lucas preocupado.