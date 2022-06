Sanjuaninos, en la mirada de los sanjuaninos. El ojo clínico auscultándose a uno mismo. Así nace esta edición especial de DIARIO DE CUYO para celebrar los 460 años de la Ciudad de San Juan. Con un ejercicio de reflexión y autopercepción, un desembarco a conciencia frente al espejo para definir cómo somos, o más bien cómo nos vemos. Es un piletazo, puede salir bien o mal, pero decidimos que fuera una apuesta honesta para deconstruir ese entramado de historia, socialización y cultura al que solemos llamarle "el ser sanjuanino". En este viaje, la siguiente escala lógica es otro interrogante: cómo fuimos, o cómo llegamos a ser lo que somos. Y aquí entra a tallar el pasado, los simbolismos, las referencias imposibles de eludir en la construcción de la memoria colectiva. Es, a fin de cuentas, una cuestión de identidad.

Semejante misión necesitaba de estrategias narrativas acordes, tanto en complejidad como en resultados. Entonces surgió la idea de encarar este trabajo como una producción transmedia, abordada en un triple frente. A saber:



* Primero, la reconstrucción y digitalización de capítulos sobresalientes en la historia sanjuanina. Salió a la cancha el equipo periodístico online de www.diariodecuyo.com.ar y, con minuciosidad arqueológica, editó el contenido y rescató las fotos antiguas (una por una en largas jornadas de escaneo) de los hechos y hallazgos que más definen la identidad sanjuanina durante este siglo y el anterior. El buceo en el día a día histórico implicó identificar, de acuerdo a la cantidad de publicaciones periodísticas y a la representación que tienen en el imaginario colectivo, aquellos episodios más remarcados en la memoria.



Un hito clave fue la bisagra del terremoto de 1944, y a partir de ahí el trabajo online le dio formato digital a hitos como la reconstrucción de la Iglesia Catedral, la inauguración del autódromo El Zonda - Eduardo Copello, la creación de la Avenida de Circunvalación, la puesta en marcha del Dique de Ullum, además de otros aspectos como el ritual ancestral de encender una fogata para rendirle honores a San Juan Bautista, o los hallazgos paleontológicos que crearon una marca sanjuanina en el mundo. Cada capítulo de la macro-historia, con su vasto (y muchas veces revelador) despliegue fotográfico fue presentado en los últimos días en ediciones especiales en la web del diario, con un correlato multimedia en redes sociales.



* Segundo, el trabajo periodístico que le dio sustento a una buena idea y le dará continuidad transmedia a través de los micrófonos de LV5 Radio Sarmiento. La producción del programa Demasiada Información, conducido por Julio Turcumán, le propuso al Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS), dirigido por Antonio De Tommaso, averiguar cómo nos vemos los sanjuaninos. En el brainstorming de contrapropuestas, se le terminó dando forma a la encuesta de autopercepción que muestra, por ejemplo, que 8 de cada 10 sanjuaninos se sienten "bastante orgullosos" de serlo, en tanto que 3 de cada 4 admiten ser "bastante habladores", o dicho en sanjuanino, chusmas. El propio De Tommaso lo explicará mejor que nadie: lo hará hoy mismo en la emisión de Demasiada Información, por LV5 (FM 104.7; https://conpacto.com.ar/sarmiento/), cuando este suplemento del 13 de junio ya esté en manos de los lectores.



* Y tercero, la reinterpretación periodística, la relectura, la jerarquización de toda la información disponible, la editorialización y la traslación a formatos gráficos para esta tirada especial, que acompaña a la edición papel de DIARIO DE CUYO>. Este trabajo le da el plus a los anteriores y completa la lógica de la narración transmedia. NO es una simple amalgama, sino una instancia que busca ir más allá desde los puntales de la práctica del periodismo. Porque no es lo mismo hablar de cosas, que de los sentidos que subyacen a esas cosas.

Este suplemento rescata los valores en los que se apoya esa historia reconstruida de San Juan, y los enlaza con los valores que los propios sanjuaninos reconocen como vertebrales en su ser. Así se entiende cómo, por ejemplo, la gente en esta provincia se siente tan hospitalaria y solidaria: no se podría pensar de otra manera a un pueblo que, aun apoyado siempre en su fe y sus tradiciones, elige no quedarse en las tragedias del pasado sino crecer, desarrollarse, afianzarse en saberes y construir un futuro superador.



Detectar esa sentencia es bucear, ni más ni menos, en la definición de la identidad sanjuanina.