Este miércoles un numeroso grupo de padres se autoconvocaron en la Escuela Boero para reclamar por el estado de las instalaciones apuntando a los sanitarios y además al cierre del "comedor". Sobre el mediodía se hicieron presentes autoridades del Ministerio de Educación como así también de la empresa Huarpes, encargada del mantenimiento de las instalaciones, hubo acuerdo, se levantó la medida y los alumnos se comprometieron a cuidar las instalaciones.

Desde la empresa que se encarga del mantenimiento de la escuela capitalina expresaron que cada trabajo o reparación que realizan se ve dañado a los días siguientes, aduciendo que son los mismos alumnos quienes hacen mal uso de las instalaciones. Incluso le mostraron a los padres fotos y videos de los trabajos realizados y de los deterioros siguientes.

"La empresa dio explicaciones sobre lo que duran las reparaciones, llegaron al punto extremo de tener que sacar fotos y videos de los trabajos que realizan y que alumnos rompen. Entregan el trabajo dando solución y al otro día esas reparaciones ya fueron vandalizadas", expresó José Valverde, Director de Educación Técnica del Ministerio de Educación.

El encendido reclamo de los padres apuntaba a la falta de sanitarios pero ellos mismos pudieron corroborar con imagenes que los baños habían sido anulados con una faja de seguridad por la misma empresa pero que a los minutos los alumnos rompieron la puerta para ingresar y hacer sus necesidades. "Hay algunas cosas que hoy no se pueden reparar porque hay faltantes de elementos en la provincia, por ejemplo los pulsadores de los baños que no están ingresando a San Juan. Los padres entendieron y quedaron comprometidos en charlar con los hijos para que cuiden las instalaciones, sino no hay presupuesto que alcance", expresó Valverde.

Además otro de los reclamos de los padres era el cierre del comedor. Desde el Ministerio les hicieron saber que ninguna de las escuelas técnicas de la provincia pueden contar con un espacio para comer. "Hay una normativa que no lo permite, si en las gestiones pasadas eso se habilitó era fuera de la ley. Todas las escuelas técnicas tienen el mismo y es entendible porque hay chicos que vienen desde lejos y no pueden ir y volver. La Comisión de padres que estuvo antes habilitó un sector de la escuela para poder vender comidas pero estaba fuera de la ley", manifestó Valverde quien destacó que las autoridades de la escuela intentarán buscar una solución a ese tema. "Gracias a Dios se llegó a un consenso con las autoridades que brindarán un sector que está al lado de la escuela donde antes funcionaba la casa del casero que se pondrá en condiciones para que algunos chicos puedan quedarse esa hora y media", explicó.