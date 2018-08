La muerte de Valeria Gramajo el sábado pasado, tras caer del cerro Tres Marías cuando practicaba trekking, puso en el tapete la peligrosidad de la práctica de este deporte si no se toman los recaudos necesarios. En este marco, especialistas en el tema afirmaron que lo peligroso de esta actividad pasa únicamente por la imprudencia de quienes la practican sin conocimiento ni experiencia. Diego Morales, comisario al frente del grupo GERAS de la Policía, dijo que en lo que va del año ya se rescató a 56 personas que se extraviaron o accidentaron en los cerros mientras practicaban esta disciplina.



La accesibilidad a la montaña y la tendencia a practicar deporte en contacto con la naturaleza son para Raúl Romarión, guía de montaña, dos de los factores principales por los que cada vez más gente hace trekking, pero de manera imprudente. "Es común encontrar a personas improvisadas practicando esta actividad en la que el conocimiento de la zona y de cómo actuar ante una adversidad es clave para evitar accidentes. Lamentablemente, muy pocos de los que hacen trekking cuentan con estas capacidades", dijo Romarión.



Por su parte, Luis Tanoni, otro especialista en el tema, dijo que mucha gente practica trekking en la baja montaña y cuando adquiere un poco de confianza quiere hacerlo en altura sin medir los riesgos. "Lo peor que se puede hacer en estos casos es subestimar a la naturaleza. Hay quienes creen que se puede subir y bajar de un cerro por cualquier parte, sin tener en cuenta el pronóstico del tiempo y con cualquier tipo de calzado. No saben que en cada detalle puede estar la diferencia entre la vida y la muerte", dijo el guía de montaña.



En cuanto a los detalles, Alfredo Nardi, a cargo de la Dirección de Protección Civil, dijo que un experto en trekking, a diferencia de un novato, sabe que agosto es uno de los meses más complicados para la práctica de este deporte. Esto se debe a los vientos Zonda en altura típicos de la época. "La gente tiene que también tener en cuenta las cuestiones climáticas antes de aventurarse a la montaña. Siempre emitimos las alertas con dos o tres días de anticipación para que se tengan en cuenta. Hay que tomarlas en serio", dijo el funcionario.



Diego Morales, al frente del grupo GERAS de la Policía, también habló de la imprudencia de la gente a la hora de hacer trekking. Dijo que en lo que va del año su división tuvo 23 intervenciones y rescató a 56 personas accidentadas o extraviadas mientras practicaban este deporte sin el conocimiento necesario. "Los cerros Tres Marías, Parkinson y Sierra Azules son los principales escenarios de estos casos. Hemos rescatados desde personas a los que se les rompió el calzado por no ser el apropiado para este tipo de deporte y hasta personas infartadas por el esfuerzo. Esto ocurre porque la gente practica trekking sin ningún tipo de experiencia y sin conocer sus propias limitaciones, lo que es un verdadero peligro", dijo el comisario.

Recomendaciones

El inicio

Iniciarse en la práctica de trekking con el asesoramiento y la compañía de un guía especialista en esta actividad, con experiencia comprobable y conocedor de la zona a recorrer.

Compañía

Salir siempre en grupo, integrado por 3 a 6 personas, y recorrer sólo los circuitos habilitados para esta disciplina. Nunca ascender o descender por zonas desconocidas.

Provisiones

Llevar una mochila con elementos básicos de primeros auxilios, tres litros de agua como mínimo y algunos alimentos energéticos como frutas secas, pasas o barritas de cereal.

Indumentaria

Usar pantalones de trekking, si no calza o pantalón deportivo. Las zapatillas también deben ser las pensadas para esta actividad y tienen una suela que permite un buen agarre al suelo.

Información

Prestar atención al pronóstico ya que la intensidad del viento o de la lluvia se duplica en alta montaña. Y avisar sobre el lugar a recorrer y el horario estimado de subida y de bajada.

Falleció tras caer de un cerro

En la mañana del sábado pasado, una mujer perdió la vida luego de caer varios metros cuando practicaba trekking en inmediaciones del cerro Tres Marías, en Ullum. Horas más tarde se conoció la identidad de la víctima quien fue identificada como Valeria Gramajo, de 39 años, que en sus ratos libres disfrutaba de las prácticas deportivas al aire libre. Según la Policía, la mujer había salido a caminar junto a un hombre de 65 años (se desconoce su identidad). Se resbaló en pleno ascenso y cayó sobre una piedra de gran tamaño. Producto del golpe, se desnucó y sufrió fracturas múltiples en su cuerpo, que le provocaron la muerte en el acto. Aparentemente, cuando llegó el viento sur que comenzó a soplar ese día, la mujer buscó una vía alternativa para bajar junto al hombre que la acompañaba, pero terminó cayéndose por un precipicio.