El titular de Medicina Preventiva de la provincia, Matías Espejo, hizo un balance sobre el estado actual de la segunda ola de coronavirus en San Juan y aseguró que "hay una meseta" en cuanto a la cantidad de casos "aunque es alta". A la vez, indicó que "se vienen días complicados", por el aumento del frío.

"La pandemia no deja de ser dinámica. Tiene sus picos y sus valles. Hemos visto en las últimas semanas un amesetamiento en los últimos días, con un promedio de 400 a 500 casos en los días de semana, que es cuando más gente va a testearse. Es una meseta, pero una meseta alta", indicó el especialista en el programa "A todo o nada" en radio Sarmiento.

Y ejemplificó que, "las internaciones están arriba de 400 es relativamente alto. Pero hay que tener en cuenta que han disminuido. Llegamos a tener el 89 por ciento de camas ocupadas y hoy estamos en un 84 o 83 por ciento. A veces uno lo evalúa como número fríos, pero desde lo asistencial el hecho de decir hoy tengo 2 o 3 camas libres por guardia es un alivio".

A la vez acentuó: "No se ha dejado nunca de dar asistencia. No se ha llegado a no tener camas y esto ha sido gracias a un trabajo continuo entre el sector público y privado para ir adecuando y ampliando la cantidad de camas críticas. Previo a la pandemia sólo teníamos 32 camas de Terapia Intensiva en la provincia. Hoy, por adecuaciones, estamos poniendo a disposición de los sanjuaninos 118 camas críticas. Es un esfuerzo denodado del sistema que ha respondido inmediatamente al mandato del Gobernador, que quiso asegurar que cada una de las personas que lo necesitara fueran asistidas".

En cuanto a la segunda ola, indicó que "llegó más rápido. A la primera ola la esperamos un montón, en un primer momento todo el mundo iba a parar en un principio a las primeras 24 camas. Ahí entendimos que había pacientes que podían pasar la enfermedad de manera ambulatoria (aislados en sus casos), otras centros de menor complejidad y otras que necesitaban. Eso nos permitió adecuar el sistema. La segunda ola llegó de manera abrupta y el aprendizaje nos permitió asistir a todos los pacientes que llegaron mucho más de golpe".

A la vez, aseguró que el confinamiento estricto impuesto a fines de mayo sirvió. "Esta semana en gran medida lo que hemos estado viendo es producto de ese confinamiento, porque toda medida impacta entre 10 y 14 días después en la cantidad de casos primero, posteriormente en las internaciones, y después en los altas o las muertes, que siguen siendo muchas. Estamos en una meseta alta, pero creo que sin ese confinamiento no estaríamos en esa meseta”.

En relación a lo que se espera comentó: “Se vienen días complicados”. Y explicó que "el año pasado en invierno no había circulación de gente y por ende, no hubo circulación de virus que respiratorios que no fueran SarsCov 2. Este año hay mucha gente circulando y eso va a hacer que con la llegada del frío haya casos de gripe, de bronquiolitis en los chicos que se van a sumar al Covid".

Además agregó: "También hay que tener en cuenta que con las bajas temperaturas las personas están en ambientes más cerrados y eso también ayuda a que se propague el virus".

Para finalizar se refirió a la implementación de un posible nuevo confinamiento. "La pandemia va marcando el pulso de las decisiones y a su vez es el comportamiento de la sociedad el que hace que existan más o menos casos, por eso hay que pedir prudencia", aseguró.