San Juan cumplió la primera semana de clases presenciales voluntarias y cuidadas. Según los datos estadísticos del Ministerio de Educación, desde el lunes hasta el viernes asistió en promedio sólo la mitad de los alumnos que debía hacerlo. Alicia Bernardini, subsecretaria de Planeamiento Educativo, dijo que si bien el porcentaje "no es el mejor", esperan que esta próxima semana la cifra repunte o al menos se mantenga. A la vez dijo que los papás deben confiar en la presencialidad cuidada.

Después de dos semanas sin clases presenciales, los chicos volvieron el lunes pasado a las aulas. Ese día asistió el 53% de los alumnos que debía hacerlo durante esos 5 días. Esto, teniendo en cuenta que las escuelas dividieron su matrícula en grupos o burbujas, en el contexto de la pandemia de coronavirus. Durante esa jornada muchos papás comentaron que habían optado por la presencialidad porque consideran que en casa los chicos no aprenden lo mismo que dentro del aula. Además, porque confían en los protocolos de cada establecimiento. Un día después, según los datos oficiales, sólo 47% de los alumnos dijo presente en las escuelas. El miércoles esa cifra aumentó a 56%, el jueves llegó al 51% y el viernes hubo el más bajo porcentaje de presencialidad: sólo el 41% asistió.

Según Bernardini esta cifra está dentro de los parámetros que esperaban, pero aún así no son "óptimas" y dijo que una buena evaluación recién se podrá hacer en los próximos días, cuando tengan contabilizada la presencialidad de la semana que empieza mañana y la que terminó el viernes. Es por esto que esperan que esta semana el índice aumente.

"Los porcentajes fueron variables por día. Vimos que algunas jornadas hubo más alumnos que en otras y son muchas variables que pueden jugar para la presencialidad", agregó y dijo en este sentido que es importante que los alumnos que hagan presencialidad tengan continuidad, es decir que asistan de lunes a viernes sin ausentarse tanto. "Es importante que el chico vaya toda la semana. Al alumno le sirve para organizarse y tener continuidad y es muy importante también para la escuela. Para el docente es más difícil no saber quiénes van y quiénes no cada día. Además, si bien los papás tienen libertad de mandarlos o no, también tienen un compromiso", agregó Bernardini y dijo que lo ideal es que el chico asista a la escuela. "Respetamos la decisión de los papás, pero necesitamos a los alumnos en el aula. Sólo ahí podemos saber a ciencia cierta si el chico aprende o no. En la escuela hay seguridad sanitaria. El índice acumulativo de casos es muy bajo. Dentro de las escuelas, el 0,23% de la comunidad educativa informó un caso", agregó.

Según los datos de Educación, por día más del 30% de los ausentes informó que no se sumará a la presencialidad. Es por esto que no saben si la próxima vez que esta burbuja vuelva a las aulas la cantidad de alumnos será igual o mayor. "Nos parece que hay muchas dudas aún. En esta etapa pocos papás dieron a conocer la decisión de si irán o no. Creemos que muchos aún no han resuelto", dijo y agregó que sí notaron que hubo una buena respuesta a la hora de retirar las guías de las escuelas, para el caso de quienes no tienen conectividad. Dijo que el 95% se presentó en las escuelas a buscar las tareas. "Estamos haciendo muchas evaluaciones a través de videollamadas con las instituciones para conocer las razones y las realidades de cada establecimiento. Esto, más allá de los porcentajes, para conocer por qué los papás no mandan a los chicos a la escuela. Estamos reforzando la comunicación entre las escuelas y las familias", dijo.

Por otro lado, durante la primera semana algo que llamó la atención fue que casi todos los días, las escuelas privadas tuvieron un porcentaje de presencialidad mucho más alto que las estatales; y que durante el turno vespertino y nocturno esta cifra fue la más baja, de manera constante. Al respecto Bernardini dijo que hay muchas variables. Transporte, accesibilidad y pago de las cuotas son algunas de las posibles claves de la presencialidad escolar privada, que durante algunos días fue de hasta el doble que en las escuelas de gestión estatal. "Veíamos, además, que bajó mucho la presencialidad de los turnos vespertinos y nocturnos. Acá, la mayoría de los alumnos son adultos y resuelven solos si ir o no. Además, muchos son padres de familia y creemos que eso juega también a la hora de optar por la virtualidad", concluyó Bernardini.

Actos de Promesa a la Bandera 2021

Desde el Ministerio de Educación dijeron que este año, el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera en la provincia se desarrollará desde el 18 al 25 de junio en cada escuela. Explicaron que cada institución podrá realizar más de un acto teniendo en cuenta la cantidad de alumnos (divididos en burbujas) y el espacio disponible.

Agregaron que la Dirección de la institución escolar comunicará a los padres de los estudiantes de 4to grado de Educación Primaria y de 2do Ciclo de la Modalidad Primario de Adultos y Educación Especial, la organización, tiempos y espacios para llevar a cabo el acto, dando estricto cumplimiento a los protocolos vigentes.

Además, comentaron que el estudiante bajo la modalidad no presencial, cuyos padres resuelvan la participación de su hijo en el acto, debe confirmar su asistencia en las 72 horas previas al desarrollo. Y que podrán asistir exclusivamente hasta dos personas por estudiante que realiza la Promesa. También explicaron que no habrá ensayos previos, desfile o desplazamiento de estudiantes; no se entregará recordatorios; y tampoco se puede realizar agasajos ni firmas de libros de ceremonia de las instituciones escolares.