Este año, nuevamente los asistentes a la Fiesta Nacional del Sol tendrán la posibilidad de acceder a una vivienda gratis. El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) sorteará 5 casas, como hace desde hace un par de años, pero en esta ocasión con algunas modificaciones. Marcelo Yornet, director de este instituto, adelantó que el sorteo incluirá sólo a ganadores titulares y no a suplentes como sucedió en ediciones anteriores. El fundamento: evitar malos entendidos. El funcionario agregó que las viviendas que se sortearán pertenecen a un barrio ubicado en el departamento Rawson, cuya entrega está prevista para marzo del año que viene.

Para evitar confusiones y no alentar falsas esperanzas desde el IPV tomaron la decisión de que el sorteo de las casas en la FNS sólo incluya ganadores titulares. Medida que se tomó en base a algunas experiencias negativas. "A veces, algunos ganadores suplentes creyeron tener un derecho adquirido al haber resultado sorteados y exigían que les diéramos una casa. Para evitar este tipo de situaciones es que tomamos esta decisión. Es por eso que también pedimos a las personas que primero se fijen si cumplen con todas las condiciones requeridas para recibir una de estas casas antes de participar, de modo que no les quiten la posibilidad de acceder a una de estas viviendas a alguien que sí está en condiciones de hacerlo", dijo Yornet.

El funcionario agregó que si el ganador es alguien que no cumple con las condiciones, la casa quedará sin dueño, ya que no se volverá a sortear. También explicó que los requisitos para aspirar a una de estas viviendas, son los mismos que se exigen en los sorteos comunes del IPV, entre ellos, ser mayor de 18 años, tener un grupo familiar conformado por al menos dos integrantes, no tener una propiedad a su nombre cuyo valor supere al de una casa, y residir en San Juan.

Para participar de este sorteo, los interesados deberán llenar los cupones que estarán disponibles en el stand del Ministerio de Obras Públicas y depositarlos en las urnas dispuestas en ese mismo lugar, ya que el IPV no tendrá un puesto en particular. Aclaró que tendrán tiempo de llenar y depositar los cupones hasta las 23, ya que a las 23,30 se realizará el sorteo correspondiente.

Cada noche, durante las primeras cuatro de la FNS, se sorteará una casa en el Escenario del Sol, dentro del Costanera Predio Ferial San Juan, y con los cupones que la gente llene en cada jornada. En tanto que la quinta vivienda se sorteará el 29 de febrero, en el Escenario San Juan, en la previa a la elección de la Embajadora Nacional del Sol y de la puesta en escena del espectáculo final. En esta quinta noche se recibirán cupones para participar del sorteo, ya que el mismo se realizará entre los cupones que los participantes llenaron durante las cuatro noches anteriores.

Yornet contó que las 5 viviendas que sorteará el IPV en la FNS pertenecen al Barrio Stoctac, en el departamento Rawson, que está en construcción. Dijo que está previsto que en marzo del año que vienen se las entreguen a quienes resultaron los ganadores del sorteo.

Unos 200 artistas brillarán en los escenarios

Este año, unos 200 artistas desplegarán su arte en los 4 escenarios de la FNS. Son músicos solistas y grupos locales que estarán distribuidos en los escenarios San Juan, Del Sol, Speed y La Peña, según el siguiente cronograma.

ESCENARIO SAN JUAN

El 25 de febrero actuarán Ángeles Domínguez, Susana Castro, Nano Rodríguez, Los Videla, Inti Huama, Los Manseros Santiagueños y Abel Pintos.

actuarán Ángeles Domínguez, Susana Castro, Nano Rodríguez, Los Videla, Inti Huama, Los Manseros Santiagueños y Abel Pintos. El 26 lo harán Wonder, Batido de coco, Palo Santto, King of banana, El Yeyo, Omega Cristian "El loco" Amato y Damas Gratis.

lo harán Wonder, Batido de coco, Palo Santto, King of banana, El Yeyo, Omega Cristian "El loco" Amato y Damas Gratis. El 27 , Julián Díaz, Carma, Rumba Camión, Mama Ordán, Camerata "Homenaje a Ceratti" por Ania Banching, Flor Carmona, Flor Rodríguez y Melisa Quiroga; Wos y Ciro y los Persas.

, Julián Díaz, Carma, Rumba Camión, Mama Ordán, Camerata "Homenaje a Ceratti" por Ania Banching, Flor Carmona, Flor Rodríguez y Melisa Quiroga; Wos y Ciro y los Persas. El 28 , los Campeones Nacionales De Laborde, Donaires, Pijama y Luis Fonsi.

, los Campeones Nacionales De Laborde, Donaires, Pijama y Luis Fonsi. El 29 se realizará en este escenario el sorteo Casa IPV, la elección de la Embajadora y el espectáculo final.

ESCENARIO DEL SOL

El 25 de febrero actuarán Valores al Rescate, Ensamble Sur, Banda de Policía, Lo Que Suena, Juan Cruz Rufino, Son En Fa, Leo Jorquera, Los Dioses y La Barra.

actuarán Valores al Rescate, Ensamble Sur, Banda de Policía, Lo Que Suena, Juan Cruz Rufino, Son En Fa, Leo Jorquera, Los Dioses y La Barra. El 26 lo harán el Chango Huaqueño, Tayté, Orlando Balmaceda, Claudio Rojas "Hermanos Tango y Folclore Argentino", Los Caballeros de la Guitarra, Anabella Zoch (homenaje con cantantes sanjuaninas), Los Chimeno, Giselle Aldeco, Labriegos y Destino San Javier.

lo harán el Chango Huaqueño, Tayté, Orlando Balmaceda, Claudio Rojas "Hermanos Tango y Folclore Argentino", Los Caballeros de la Guitarra, Anabella Zoch (homenaje con cantantes sanjuaninas), Los Chimeno, Giselle Aldeco, Labriegos y Destino San Javier. El 27 , Cosquín Del "61, De Mi Tierra", Los Gajos De Pinono, Gerardo Cobas, Diablito Martínez, Javier Acuña, Lechuga García, Pancho Godoy y Los Del Tulum, Serenateros de Salta, Queens, Nuvox y Nochecitas de San Juan.

, Cosquín Del "61, De Mi Tierra", Los Gajos De Pinono, Gerardo Cobas, Diablito Martínez, Javier Acuña, Lechuga García, Pancho Godoy y Los Del Tulum, Serenateros de Salta, Queens, Nuvox y Nochecitas de San Juan. El 28 , Cruce de Campeones, Delorian & Free Khalo, Catfonk y Cristian Mercado.

, Cruce de Campeones, Delorian & Free Khalo, Catfonk y Cristian Mercado. El 29, Manager Capitalista, Limbo, La Oveja Negra y Los García, Auténticos Decadentes, Niños Rock, Sobredosis de Vandalis, Caelux, 33 de Mano, Cuadros Colgados y Moir.

LA PEÑA

El 25 de febrero actuarán Los Pekes Quiroga, Hermanos Montaña, Entrecuerdas, Luis Poblete, Dúo Alma, Tres Para Cuyo, Guitarras Sanjuaninas, Patricia Vizcaíno, Adrián Cuevas, Ypaque, Los Románticos Iracundos y Dúo Herencia.

actuarán Los Pekes Quiroga, Hermanos Montaña, Entrecuerdas, Luis Poblete, Dúo Alma, Tres Para Cuyo, Guitarras Sanjuaninas, Patricia Vizcaíno, Adrián Cuevas, Ypaque, Los Románticos Iracundos y Dúo Herencia. El 26 lo harán Dúo Sierra Maestra, Sabbado Negro, Javier Balderramo, Bajo Sol, Materia Prima, Proyecto Tango, Mínguez Barboza, Ricardo Gregoire, Grillo Malbran, Paola Hascher, Alexis Morales, Mayra Juárez, Mara Díaz y Los Heber.

lo harán Dúo Sierra Maestra, Sabbado Negro, Javier Balderramo, Bajo Sol, Materia Prima, Proyecto Tango, Mínguez Barboza, Ricardo Gregoire, Grillo Malbran, Paola Hascher, Alexis Morales, Mayra Juárez, Mara Díaz y Los Heber. El 27 , Nélida Vargas, Víctor Rubén Bravo, Abril Pelaytay, Gabriela Huaman, Ángel Dávila, Dúo Mixtura, Ernesto Villavicencio, Los Puneños, Raúl Astorga, Dúo Zuccotti Giovenco, Diego Villegas, Flor De Tierra, Los Lucero de Jáchal y El Siete Cincuenta.

, Nélida Vargas, Víctor Rubén Bravo, Abril Pelaytay, Gabriela Huaman, Ángel Dávila, Dúo Mixtura, Ernesto Villavicencio, Los Puneños, Raúl Astorga, Dúo Zuccotti Giovenco, Diego Villegas, Flor De Tierra, Los Lucero de Jáchal y El Siete Cincuenta. El 28 , David Tejerina, Victoria Cuello, La Nota, Miguel Delgado, Mariana Clemenceau, Claudia Pirán, Peteco Carabajal / Riendas Libres, Malambo Conte Grand, Cantores Del Alba y Tres para el Canto.

, David Tejerina, Victoria Cuello, La Nota, Miguel Delgado, Mariana Clemenceau, Claudia Pirán, Peteco Carabajal / Riendas Libres, Malambo Conte Grand, Cantores Del Alba y Tres para el Canto. El 29 actuarán Durán, Florencia Burela, Kyrios Folk, Darío Recabarren, Inaka Malambo Femenino, Jonatan Vera, Gustavo Troncozo, Díaz Heredia, Dúo Reynoso Torino, Carlota de Belaustegui, Oscar Figueroa, Melodía Leiva y Amor y Canto.

SPEED