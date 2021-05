Hace algunas semanas, la provincia envió al Instituto Malbrán 15 muestras de coronavirus tomadas de pacientes sanjuaninos para determinar si algunas de las nuevas cepas del está circulando en San Juan. Finalmente, según se informó, los resultados se conocerán esta semana.

La noticia fue confirmada por Raúl Vallejos, jefe del departamento de Química del Ministerio de Salud. "Seleccionamos muestras de un pequeño brote que hubo después de Semana Santa en Barreal. Eran hospitalizados graves, moderados, ambulatorios, de distinto sexo y edades. De eso todavía no tenemos resultados, pero creo que este fin de semana podríamos tener novedades. Por el momento sabemos que acá no está circulando ninguna de las variantes significativas, pero lo vamos a confirmar cuando llegue el nuevo envío", señaló en diálogo con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfoSJ) de Radio Sarmiento.

Vallejos habló también sobre un caso ocurrido en la provincia que llamó la anteción de los bioquímicos y que también fue enviada para ser estudiada. "Era un test de una trabajadora de salud que hizo una reinfección, la segunda a los pocos días de colocarse la vacuna, aunque sabemos que los anticuerpos demoran entre 20 y 40 días para estar totalmente presentes y otorgar algún tipo de inmunidad, pero no evitan el contagio. Esa muestra era de una variante, pero no significativa, sin cantidad importante ni impacto en mucha gente, como sucedió con Manaos o Reino Unido", aclaró. "No era ninguna de las variantes conocidas ni la original", concluyó.