Eugenia Góngora, de 21 años de edad, es la flamante reina de Rawson, elegida anoche para representar al departamento en la Fiesta Nacional del Sol 2018. Cursa el profesorado de Educación Física y se encuentra en segundo año. Tiene 5 hermanos y vive con sus padres.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, la joven contó cómo se lleva con su costado solidario. "No soy una persona a la que le guste decir todo lo que hace, porque me parece absurdo, pero acá en mi casa siempre me vienen a buscar mujeres o chicas porque siempre les doy ropa. Yo también he tenido necesidades y sé cómo se siente. Siempre que tengo ropa voy yo misma y la doy personalmente", dijo.

Debido a sus estudios, no tiene tiempo de ver tele. Sin embargo, hay una debilidad que no abandona. "Me gusta mucho escuchar múscia. Siempre me ha gustado Maná, pero ahora prefiero algo más alegre. Me gusta cantar, pero no lo hago… sólo en la ducha", agregó Eugenia, que hace poco se recibió de camarógrafa.

Con respecto a las salidas, la chica confesó que lo hace, aunque no muy a menudo. "Salgo muy de vez en cuando. He dejado de hacerlo para estar con mis abuelos", concluyó.