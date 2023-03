Una tarde atípica y por momentos caótica se vivió en la siesta y tarde de este miércoles en San Juan, debido al apagón masivo que afectó a gran parte del país.

En ese contexto, el centro de la provincia se vio prácticamente paralizado, debido al corte de energía.

Por ejemplo, no funcionaron los semáforos ni los cajeros automáticos. Además, las obras en la Plaza 25 de Mayo tuvieron que detenerse y muchos de los locales comerciales no pudieron atender, algunos de ellos no pudieron ni siquiera levantar las persianas debido a que requerían de electricidad. Es más, algunos directamente cerraron o no abrieron.

En algunos almacenes no pudieron cobrar teniendo en cuenta que no sabían los precios de los productos, debido a que estaban cargados en la computadora. Mientras que tampoco pudieron cortar fiambre.

También se registraron inconvenientes en los edificios que cuentan con ascensores, autoelevadores y en los centros de salud. En los hospitales atendieron con luz de emergencia y las estaciones de servicio tampoco pudieron brindar servicio.