Y un día volví la gente al Dique Punta Negra. La pandemia puso en stand by este sitio turístico. Este sábado se permitió el ingreso, pero como se había anunciado sólo está abierto uno de los paradores y no se puede alquilar elementos como kayaks, hidropedales y SUP ni hacer los tradicionales viajes en catamarán o excursiones.

A pesar del frío y el viento, muchas familias y amigos se convocaron para pasar un buen rato junto a las montañas y el enorme espejo de agua.

El parador que funciona es Puerto Aventura, donde se puede comer siempre y cuando se haga una reserva previa (comunicándose al 264-4148898). El lugar estará abierto los sábados, domingos y feriados y los turnos se ofrecen de 11:00 a 13:00, de 13:15 a 15:30, de 15:45 a 17:45 y de 18:00 a 20:00.