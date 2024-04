La versión local de la marcha universitaria que se replicó en todo el país tuvo una multitudinaria columna que pasadas las 17 partió desde la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (Sarmiento e Ignacio de la Roza), finalizando en el Edificio Central de la UNSJ (Mitre y Jujuy).

La primera línea de la marcha

En el medio, hubo cantos contra Milei: "Traigan al gorila de Milei/para que vea/que este pueblo no cambia de idea/lleva las banderas de la educación". También durante el recorrido sonó mucho el clásico "la Patria no se vende... la Patria no se vende".

La columna, conformada -según la organización- por entre 10.000 y 15.000 personas, fue por Central hacia el Este, costeó la Plaza 25, subió por General Acha hasta Laprida, de ahí hasta Avenida Rioja donde dobló hacia la izquierda por Central para luego tomar Tucumán hacia el Sur. En Mitre el giro fue hacia el Este y todo terminó en el Edificio Central de la UNSJ, donde se leyó un documento en reclamo de más fondos para gastos de funcionamiento y salarios de los profesores.

Foto tomada en Central y Avenida Rioja

En la parte delantera de la marcha habían varias caras conocidas: además de casi todas las autoridades de la UNSJ, esta -por ejemplo-, la senadora nacional Celeste Giménez, inmersa hace unos días en una polémica por votar a favor del aumento de su sueldo. También estaba el dirigente peronista José Luis Gioja.

Por otro lado, con pancartas y carteles se hicieron notar distintos movimientos como la Unión Judicial, Camioneros, UDA, Adicus, integrantes de todas las Facultades dependientes de la UNSJ, estudiantes de los colegios preuniversitarios de la provincia, CONADU, FUSJ, MST, Movimiento Patria Grande, Centros de Estudiantes, Libres del Sur, entre otros.