Melani Vila tiene 21 años, estudia Licenciatura en Educación y el viernes en la noche fue elegida como la Embajadora de Santa Lucía. En una charla con DIARIO DE CUYO, la nueva representante para la Fiesta Nacional del Sol 2020 comentó cómo es su vida y se definió como una luchadora.

- ¿Qué tipo de mujer sos?

- Soy independiente y multifacética. Estudio Licenciatura en Educación, pero a la vez me gusta hacer cursos. Me capacité en locución, oratoria, hice una capacitación docente y me encanta ir al gimnasio. Además, me la rebusco todos los días y vendo rosquitos caseros. De hecho, en Santa Lucía me conocen por venderlos. Me gusta no generar gastos extras en mi casa, y generalmente esa plata que gano la uso para mis estudios, mis salidas y otras cosas.

- ¿Hace mucho que vendés rosquitos?

- Si hace muchos años. Si bien mis papás mes ayudan, me parece que tengo que tener mi dinero y aprender a manejarlo. Tengo la idea de que mi trabajo me dignifica, no es mucho lo que gano pero para mí es importante. Hago por día 21 docenas, y los vendo en las mañanas en el centro del departamento.

- ¿Qué problemática social es la que más te preocupa?

- Lo que más me preocupa es la crisis económica, cada vez hay menos posibilidad de conseguir trabajo. Si bien cambiamos de gobierno -Nacional- pienso que el cambio puede ser constructivo. A la vez, creo que hay que actuar en conjunto poniendo un poco cada uno. En mi casa la situación económica nos tocó bastante, hay veces que comemos varios días la misma comida o hay ocasiones en las que no tenemos y sólo comen los niños -los sobrinos que viven con ella- porque para ellos es más necesario.

"La violencia contra la mujer es otra problemática que me preocupa, porque crece".

- ¿Como Embajadora qué te propusiste hacer en tu departamento?

- Me gustaría trabajar en educación, sobre todo con los jóvenes. Gracias a mis estudios podría aportar un granito de arena y ofrecer clases de apoyo para que la gente pueda obtener ayuda. Hay muchos jóvenes desocupados y que no van a la escuela, entonces se me ocurrió organizar con la Municipalidad cursos de capacitación laboral para que la gente tenga más capacidades.

- ¿Qué opinás sobre la educación en San Juan?

- A nivel universitario me parece que estamos creciendo. Se están abriendo nuevas carreras, ya que eso permite abrir puertas y no obliga a que los jóvenes viajen a otras provincias a estudiar. Mientras que a nivel primario o secundario creo que la educación está en crisis. Hay mucha deserción y creo que falta compromiso social con la educación de los chicos. Hay padres que piensan que la escuela es sólo para que cuiden a sus hijos.

- ¿Te gustaría que se dicte Educación Sexual en las escuelas?

- Sí, me encantaría. Me parece súper importante, sobre todo para evitar la violencia, los abusos sexuales y las enfermedades de transmisión sexual. Me parece que estos temas deben abordarse, con profesionales capacitados y adecuados a las edades. Me parece que se tiene que enseñar la perspectiva de género. Todos tenemos los mismos derechos y pienso que la ESI puede abrir la cabeza para que haya más inclusión.

- ¿Estás a favor o en contra del aborto?

- Estoy totalmente en contra. Me considero súper provida y justamente creo que la educación sexual sirve para prevenir que lleguemos al aborto. Tenemos que enseñarle a los chicos a que se cuiden y que se respeten.